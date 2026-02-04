Die Solidarität der Menschen verdeutlichen aktuelle Zahlen: Mehr als 97 Prozent unserer Spender:innen würden jederzeit wieder helfen. Allein 2025 konnten so über 7.300 Stammzellspenden aus Deutschland vermittelt werden. Gerade junge Menschen machen hier den Unterschied. 68 Prozent der 2025 ermöglichten Stammzellentnahmen stammten von Spender:innen zwischen 18 und 30 Jahren – ihre Stammzellen gelten als besonders vital.

So einfach geht’s - Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

1. Bestelle online dein Registrierungsset Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online. 2. Abstrich machen, Set zurückschicken Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen. 3. Willkommen in der DKMS-Familie! Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung. Vorherige Nächste

Du kannst Blutkrebspatient:innen eine Chance auf Leben geben. Jetzt registrieren

Neuregistrierungen wichtiger als je zuvor

Der Weltkrebstag findet jedes Jahr am 4. Februar statt. Mach mit, teile die Botschaft und hilf uns, die weltweite DKMS Familie weiter wachsen zu lassen. Für eine erfolgreiche Stammzelltransplantation ist eine möglichst hohe Übereinstimmung der Gewebemerkmale entscheidend. Da diese genetisch und regional variieren, braucht es eine vielfältige Spenderdatenbank.

Um die Chancen für Patient:innen weltweit zu erhöhen, werden dringend neue potenzielle Spender:innen gesucht – denn allein 2026 scheiden rund 160.000 Menschen altersbedingt aus der Datei aus.

Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs. Alle zwölf Minuten ist dies in Deutschland der Fall. Für viele Betroffene ist eine Stammzelltransplantation die letzte Chance auf Überleben. Deshalb ist deine Registrierung so wichtig: Ein paar Minuten deiner Zeit können Leben retten.

Wie Armin mit seiner Stammzellspende Hoffnung schenkte

Was Solidarität bedeutet, zeigt die Geschichte von Armin. Der 25-Jährige spendete 2025 Stammzellen. „Wenn ich helfen kann, dann tue ich das“, sagt er. „Zu wissen, dass meine Spende einem Menschen eine neue Chance auf Leben gegeben hat, bedeutet mir sehr viel.“

Häufig gestellte Fragen Wer darf sich als potenzielle:r Spender:in registrieren? Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Falls du bereits bei uns oder in einer anderen Datei erfasst bist, ist eine erneute Aufnahme nicht erforderlich. Solltest du unter einer chronischen oder einer anderen schweren Erkrankung leiden oder gelitten haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, halte bitte unter medizinische-spenderanfragen@dkms.de Rücksprache mit der DKMS. Registriere dich bitte NICHT, wenn du AKTUELL von einem der folgenden Kriterien betroffen bist: Starkes Übergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) >40

Starkes Untergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) <16,5

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung

Schwere Lungenerkrankung

Schwere Nierenerkrankung

Schwere neurologische oder psychische Erkrankung

Schwere Stoﬀwechselstörung

Tropenkrankheiten und schwere chronische Infektionskrankheiten

Infektion mit HIV, Hepatitis B oder C

Systemische Autoimmunerkrankung oder andere schwere chronische Erkrankung (z.B. Diabetes, Rheuma)

Krebserkrankung (auch ausgeheilte in der Vorgeschichte)

Schwere Krankheiten des Bluts oder des Immunsystems

Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente)

Die Registrierung ist ohne Rücksprache möglich, wenn die folgenden Kriterien auf dich zutreffen: Vergrößerte Schilddrüse/Unterfunktion der Schilddrüse/Hashimoto-Thyreoiditis (stabil und beschwerdefrei; auch mit Einnahme von Schilddrüsenhormonen oder Jodid; nicht Morbus Basedow)

Bluthochdruck (stabil und gut eingestellt)

Heuschnupfen, leichtes Asthma (ohne Anfälle), Nahrungsmittelallergie

Unipolare Depressionen (ohne Einschränkungen im Alltag)

Eisenmangelanämie (gut mit Eisentabletten behandelbar)

Basaliome und Gebärmutterhalskrebs in situ (nach vollständiger Entfernung)

Die Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich. Potenzielle Spender mit Wohnsitz im Ausland können sich bei ihren jeweiligen nationalen Stammzellspenderregistern registrieren und stehen damit dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Eine Liste der nationalen Register findest du unter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database# Muss ich die Registrierungskosten selbst übernehmen? Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Ich bin bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert – soll ich mich erneut registrieren? Eine doppelte Registrierung ist unnötig, da die Daten aller potenziellen Stammzellspender:innen aus allen deutschen Dateien beim Zentralen Knochenmarkspenderregister (ZKRD) in Ulm gesammelt werden. Deine Spenderdaten stehen bereits in pseudonymisierter Form für den weltweiten Spendersuchlauf für alle suchenden Patienten:innen zur Verfügung und bleiben bis zu deinem 61. Geburtstag gespeichert. Eine zweite Eintragung in eine Datei würde nur zu unnötigen Kosten führen. Wie läuft eine Stammzellspende ab? Es gibt zwei verschiedene Methoden, Stammzellen zu spenden: die periphere Stammzellentnahme und die Knochenmarkentnahme. Periphere Stammzellentnahme Die periphere Stammzellentnahme kommt derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Die Ärztin oder der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich einer Dialyse. Zuvor erhalten alle Spender:innen über fünf Tage hinweg ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF. Der hormonähnliche, körpereigene Stoff G-CSF sorgt für eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn. Die periphere Stammzellentnahme dauert normalerweise drei bis höchstens fünf Stunden. In der Regel können unsere Spender:innen die Entnahmeklinik noch am selben Tag verlassen. Nur sehr selten wird ein zweiter ambulanter Entnahmetag notwendig. Knochenmarkentnahme Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa 10 Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz. Bei der Knochenmarkentnahme wird den Spender:innen in einer zertifizierten Entnahmeklinik unter Vollnarkose circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen. Im Anschluss an die Knochenmarkentnahme ist es möglich, dass für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz auftritt, ähnlich dem bei einer Prellung. Zur Knochenmarkentnahme bleiben unsere Spender:innen normalerweise für ein bis zwei Nächte im Krankenhaus. Anschließend raten unsere Ärzt:innen dazu, sich nach Rücksprache mit der Entnahmeklinik noch einige wenige Tage zu Hause zu erholen. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jeder Operation unter Vollnarkose einhergeht. Um vermeidbare Risiken auszuschließen, hat für uns die sorgfältige medizinische Voruntersuchung unserer Spenderinnen und Spender höchste Priorität. Ich wohne nicht in Deutschland – wo kann ich mich zur Registrierung informieren? Wir können leider nur Spender:innen in unsere Datei aufnehmen, die ihren festen Wohnsitz in Deutschland haben. Dies dient der besseren Betreuung der Spender:innen, der Einhaltung der nationalen Standards und der Zusammenarbeit zwischen den Spenderdateien und Registern der verschiedenen Länder, die auf internationaler Ebene Ihre pseudonymisierten Daten zum Zwecke der Spendersuche untereinander austauschen. Wir sind neben Deutschland auch in Polen, Chile, UK, Indien, Südafrika und den USA vertreten. Solltest du eine Datei in einem anderen Land suchen, hilft folgende Internetseite weiter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database Egal, in welchem Land sich ein:e Spender:in aufnehmen lässt, die pseudonymisierten Daten stehen immer dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung.