„United by Unique“ (Gemeinsam einzigartig) lautet das Motto des Weltkrebstags 2025. Ein Motto, das wir aus vollem Herzen unterstützen. Wir helfen Erkrankten auf der ganzen Welt – jeder und jede einzelne ist in seiner Einzigartigkeit wertvoll und wichtig. Und genau diese Einzigartigkeit bringt hilfsbereite Menschen in unserer Datei zusammen und wir können gemeinsam den Unterschied machen! Genau jetzt – und mit dir!

Denn: Je mehr Menschen jeglicher Herkunft sich als potenzielle Stammzellspender:innen zur Verfügung stellen, desto größer werden die Chancen auf Leben für Patient:innen. Allein in diesem Jahr werden 150.000 Registrierte aus unserer Datei ausscheiden. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender:innen nachkommen. Daher: macht mit und teilt die Botschaft! Sorgt mit uns dafür, dass unsere weltweite DKMS Familie größer und größer wird.

Der Weltkrebstag findet wie jedes Jahr am 4. Februar statt.

Neuregistrierungen wichtiger als je zuvor

Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Für viele von ihnen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Überleben. Entscheidend für den Erfolg einer Stammzelltransplantation ist der Grad der Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Spender:in und Patient:in. Da Gewebemerkmale sowohl genetisch als auch regional variieren, ist eine vielfältige Spenderdatenbank essentiell.

Um die Chancen auf einen Treffer im weltweiten Suchlauf zu steigern, wird Spendernachwuchs dringend gesucht. Allein im Jahr 2025 werden aus Altersgründen rund 150.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; eine Steigerung zum Vorjahr um 11 Prozent. Ab dem 61. Geburtstag ist es nämlich nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein.

Möglichkeiten der Stammzellspende

Es gibt zwei verschiedene Methoden, um die lebenswichtigen Stammzellen zu spenden: in 90 Prozent der Fälle die periphere Stammzellentnahme und bei 10 Prozent die Knochenmarkentnahme. Der jeweilige Empfänger benötigt eine bestimmte Anzahl von Stammzellen, die individuell berechnet und an das Entnahmezentrum übermittelt wird. Diese Anzahl ist wiederum abhängig vom Körpergewicht der Spenderin oder des Spenders und dadurch entsprechend begrenzt.

Janina lebt dank einer Stammzellspende

Janina hat im Sommer 2019 diesen unvergesslichen Moment erlebt, als der Beutel mit den lebensrettenden Stammzellen in ihr Isolierzimmer gebracht wurde. Die heute 28-Jährige hatte die Diagnose akute myeloische Leukämie erhalten und war auf eine Stammzellspende angewiesen. Mehr als fünf Jahre später steht sie wieder mitten im Leben und hat inzwischen sogar ihren Lebensretter Thomas persönlich kennengelernt.

Deshalb lautet unsere Botschaft – macht mit und helft uns, den entscheidenden Unterschied zu machen.

So einfach geht’s: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist bedeutsamer als je zuvor. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.

So kannst du aktiv werden:

1. Bestell dir ein kostenloses Registrierungsset!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig:

Deine Registrierung ist freiwillig Eine Registrierung bei uns ist, ebenso wie eine eventuelle Stammzellspende, immer freiwillig. Wir freuen uns, wenn ihr euch aufgrund dieser Aktion bewusst zu einer Registrierung entschließt und euch mit unserem lebenswichtigen Thema auseinandersetzt.

Sende dein Registrierungsset zurück Bitte beachtet: Nur zurückgesendete Registrierungssets und ernstgemeinte Registrierungen helfen der Aktion und damit Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

2. Spread the word: Mach Lärm und trag die Botschaft weiter

Du bist schon registriert oder kannst es aus verschiedenen Gründen nicht? Trotzdem bist du ein wichtiger Teil der Aktion und kannst dabei sein! Mach Lärm für die DKMS. Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis über die Aktion. Damit sorgen wir alle dafür, dass so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren.

3. Setz dich nachhaltig ein

Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben. Eine Übersicht gibt es hier!

Ganz einfach dein Registrierungsset zu dir nach Hause bestellen – und zurücksenden nicht vergessen! Jetzt registrieren

Die Botschaft lautet: Alle können mitmachen und mithelfen, denn nur gemeinsam sind wir stark!