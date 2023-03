Wieder klettern wie Spiderman

Wie viele Kids in seinem Alter so findet auch Taio Superhelden einfach klasse. Klettern zu können wie Spiderman – oder zumindest fast – davon träumt der Dreieinhalbjährige mit familiären Wurzeln in Kamerun. Doch davon ist Taio weit entfernt, er kann im Moment noch nicht einmal mit seinen Eltern und Geschwistern toben. Denn Taio leidet an schwerer aplastischer Anämie. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden – von einer Person, die dann die wahre Superheldin für ihn wäre.

Eltern, die ihr Kind „Taio“ nennen, geben ihm wohl die schönste Botschaft mit auf den Lebensweg, die man sich vorstellen kann. Denn der Name bedeutet: „geboren zum Glücklichsein“. Dass Taio und mit ihm seine ganze Familie wieder glücklich sein wird, daran glauben alle ganz fest. Auch, wenn bisher noch kein Mensch gefunden wurde, dessen Gewebemerkmale mit denen Taios übereinstimmen und der als Stammzellspender für ihn infrage käme. Deshalb suchen wir jetzt intensiv gemeinsam mit Familie und Freunden über eine Online-Aktion nach möglichst vielen Spendewilligen für Taio und andere Menschen mit lebensbedrohlichen Bluterkrankungen.

Taios Situation ist sehr ernst. Dass mit ihrem kleinen Sohn etwas nicht stimmt, bemerkten die Eltern erstmals im Sommer 2022, als sie bei ihm plötzlich vermehrt blaue Flecken, rote Punkte und Blutblasen im Mund feststellten. Besorgt stellten sie Taio im Krankenhaus vor, es folgten Blutentnahmen, Röntgen - und Ultraschalluntersuchungen, Transfusionen und Knochenmarkpunktionen. Das Ergebnis der Untersuchungen zeigte, dass Taio unter einer schweren aplastischen Anämie leidet. Bei dieser seltenen Störung des blutbildenden Systems produziert das Knochenmark zu wenig Blutzellen. Taio erhielt umgehend eine intensive medikamentöse Therapie. Doch die schlug leider nicht an.



Tajo hat noch nicht viele Wünsche. Er möchte wieder in die Kita gehen, klettern wie Spiderman, draußen herumtoben und eines Tages Kamerun erkunden – das Heimatland seines Vaters Forbene Afanwi Leider ist es genau diese Herkunft, die die Suche nach einem passenden Spender oder einer passenden Spenderin für ihn so schwer macht. Taio hat aufgrund seiner kamerunischen Wurzeln sehr seltene Gewebemerkmale. Deshalb möchten wir vor allem Menschen mit kamerunischen oder afrikanischen Wurzeln aufrufen, sich zu registrieren.

Falls du jemanden aus Kamerun kennst, der zwischen 17-55 Jahre alt ist, seinen Wohnsitz in Deutschland hat, dann melde dich bitte bei uns oder bestellt dir unter www.dkms.de/taio ein Registrierungsset. Aber auch potenzielle Spenderinnen und Spender anderer Ethnien sind gefragt. Denn Blutkrebs kann jeden treffen – überall auf der Welt.