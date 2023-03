So sammelt ihr Spenden im Kampf gegen Blutkrebs!

Mit einer eigenen Benefizveranstaltung kannst du aktiv werden, Geld für die DKMS sammeln und gleichzeitig viele Menschen über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufklären. Ob Flohmarkt, Fußballturnier, Schulkonzert, Spendenlauf oder Kuchenverkauf – deine Unterstützung wirkt!

Ganz egal, welche Idee du hast – wir helfen gerne bei der Planung und Umsetzung einer individuellen Benefizaktion. Komm gerne auf uns zu.

Werde aktiv!

Wir freuen uns über alle Unterstützer:innen, die eine Benefizaktion ins Leben rufen. Jede Einzelne und jeder Einzelne kann dabei Geldspenden sammeln, um beispielsweise die Registrierung neuer Stammzellspender:innen zu finanzieren. Gleichzeitig sind diese öffentlichkeitswirksamen Events ein guter Anlass, um noch mehr Menschen über unsere Arbeit und unsere Mission zu informieren.

Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Je nach persönlichen Vorlieben, Tätigkeitsfeldern und Kontakten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, selbst tätig zu werden. Ideen und Tipps für die Organisation einer Aktion haben wir in unserem Leitfaden für Benefizveranstaltungen beschrieben.

Beispiel Sportveranstaltungen

Sportlich unterwegs sein und dabei Gutes tun? Das gelingt zum Beispiel mit einem Spendenlauf, bei dem du gemeinsam mit allen Teilnehmer:innen pro gelaufene Runde oder pro gelaufenen Kilometer Spenden sammelst. Das geht ganz einfach – entweder über Sponsoren oder über eine Teilnahmegebühr pro Teilnehmer:in.

Oder spielst du lieber Fußball? Tanzt du gerne Zumba? Dann organisiere doch ein Sportevent in deinem Ort und spende den Erlös.

Beispiel Kuchenverkauf

Du backst gerne und bist vielleicht sogar in einem Verein aktiv? Dann veranstalte doch beispielsweise beim nächsten Fest einen Kuchenverkauf und spende den Erlös an die DKMS. Immer eine gute Idee: Gemeinsam mit deinen Mitstreiter:innen kannst du einen Flohmarkt oder Basar in einer Schule organisieren.

Beispiel Konzerte

Wir freuen uns, wenn du die Einnahmen eines Konzerts an deiner Schule oder deines Musikvereins an die DKMS spendest. Wenn du selbst ein Instrument spielst oder in einer Band aktiv bist, ist es eine schöne Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten.

Eine Spendenaktion über betterplace.org

Über die Internetseite betterplace.org kannst du eine individuelle Spendenaktion für die DKMS ins Leben rufen. Stell deine Idee dort vor und sammle so Spenden für unsere lebenswichtige Arbeit.

So funktioniert’s:

1. Bitte klicke auf betterplace.org zunächst auf den Button, um eine Spendenaktion für die DKMS anzulegen.

2. Lege anschließend einen präzisen und motivierenden Titel fest, z.B. „Ich laufe, du spendest – gemeinsam stark im Kampf gegen Blutkrebs.“

3. Wähle dann eine Kategorie aus, z.B. Geburtstag, Sportevent …

4. Beschreibe deine individuelle Spendenaktion.

5. Lege optional ein Spendenziel fest.

6. Klicke abschließend auf den Button „Spendenaktion anlegen“ und teile dein Engagement in den sozialen Medien, damit möglichst viele Menschen mitmachen!

Vielen Dank!

Qualität und Vertrauenswürdigkeit sind die Grundsätze unserer Arbeit und stehen im Fokus unseres Handelns. Mit der Verwendung des Ethik-Signet des Deutschen Fundraising Verbandes verpflichten wir uns als Organisation, die „19 Grundregeln für eine gute, ethische Fundraisingpraxis“ einzuhalten. Das Siegel steht u.a. für: Integrität, Fairness, Datenschutz , Transparenz. Weitere Informationen finden Sie hier.