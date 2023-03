Vor dem Besuch der größten Bildungsmesse Europas, der didacta in Stuttgart, freut sich die DKMS, einen besonderen Erfolg feiern zu dürfen. Bereits 500.000 Schüler:innen haben im Rahmen des DKMS Schulprojekts ihren Einsatz gezeigt und sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

500.000 mal starker Einsatz

Am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße in Köln ist nun die 18-jährige Kinda Hasoun als 500.000. registrierte Schülerin geehrt worden. Die Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin – für sie eine Selbstverständlichkeit. „Für mich war schon lange klar, dass ich mich registrieren lassen möchte, um vielleicht eines Tages selbst helfen zu können“, erklärt Kinda. „Wenn man selbst gesund und in der Lage ist, zu spenden, ist das kein großer Aufwand.“

Mit dem Thema Krebs hat sie leider bereits eigene Erfahrungen in ihrem Leben machen müssen. In ihrer Familie, die 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen ist, hat es bereits mehrere Fälle von Leukämie gegeben. Für die optimistische junge Frau ein Grund mehr, selbst tätig zu werden: „Nach dem Abitur möchte ich gerne Medizin studieren, Praktika in der Onkologie habe ich bereits gemacht. Mit der Registrierung kann ich schon jetzt einen Beitrag leisten.“

„Die jungen Menschen machen einen echten Unterschied aus“

Organisiert hat die Aktion Johannes Menke. Er unterrichtet am Deutzer Gymnasium Schaurtestraße Musik und Sport und sieht im DKMS Schulprojekt ein ganz besonderes Potential, das die Schüler:innen auch persönlich weiterbringt. „Sie übernehmen damit Verantwortung für andere und sehen, dass ihr Einsatz einen Effekt hat“, sagt er. „Die jungen Leute sind so nicht nur Zuschauer im Leben, sondern machen einen echten Unterschied aus.“ Menke kann aus eigener Erfahrung sprechen: 2005 ließ er sich bei einer Schulaktion in die Datenbank der DKMS aufnehmen – 2008 spendete er selbst Stammzellen an einen Mann aus Schweden. „Ich fand den ganzen Vorgang damals superspannend und war neugierig, was da auf mich zukommt“, erinnert sich der 37-Jährige heute. Das DKMS Schulprojekt möchte er weiterhin tatkräftig unterstützen und Registrierungsaktionen an dem Deutzer Gymnasium organisieren.

Durch die Unterstützung von Schüler:innen wie Kinda und Lehrkräften wie Johannes Menke konnte die DKMS in den vergangenen 19 Jahren mehr als 4.400 Registrierungsaktionen an Bildungseinrichtungen bundesweit durchführen. Aus den nun 500.000 registrierten Schülerinnen und Schülern sind bereits mehr als 6.600 hervorgegangen, die mit ihrer Stammzellspende einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance ermöglicht haben – und jedes Jahr werden es mehr.

Alle Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen haben die Chance, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Wer gerne an der eigenen Schule eine Registrierungsaktion organisieren möchte, findet hier weitere Informationen und kann sich gerne per Mail an schule@dkms.de wenden.