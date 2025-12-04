Bereits weit vor dem Anpfiff herrschte reges Treiben an unseren beiden Ständen an den Eingängen Nord und Ost. Die engagierten Mitglieder von Nordkurve Aktiv unterstützten die Aktion mit 15 freiwilligen Helfern, die unermüdlich auf Mönchengladbach-Fans zugingen, aufklärten und bei der Registrierung begleiteten. Ihr Einsatz sorgte dafür, dass viele Stadionbesucher:innen den Schritt machten, sich in die Stammspenderdatei aufnehmen zu lassen.

Starke Unterstützung der Fanszene

Wie bei vielen unterstützenden Bundesligisten ist auch hier der Einsatz der aktiven Fanszene für die DKMS von enormer Bedeutung.

„Gemeinsam mit den Kolleg:innen von Borussia Mönchengladbach und der Fanszene konnten wir hier einen schönen Erfolg feiern und für noch mehr zweite Lebenschancen sorgen. Das Engagement im Sport matcht super mit unserer Mission, Blutkrebs zu besiegen.“- Joachim Neubauer von der DKMS

Emotionale Einblicke vor Anpfiff: Caro berichtet von Yvonne

Ein besonderer Moment ereignete sich kurz vor Spielbeginn: Caro, die Frau der an Blutkrebs erkrankten Yvonne – beide selbst passionierte Gladbach-Fans – war gemeinsam mit Joachim Neubauer von der DKMS zu Gast im Interview mit Stadionsprecher Knippi (Torsten Knippertz).

Dort berichtete Caro eindringlich von Yvonnes Erkrankung, dem Schock, den die Diagnose für beide bedeutete und der Hoffnung auf eine passende Stammzellspender:in., die sich mittlerweile erfüllt hat. Sie dankte den Fans für ihre Solidarität mit Yvonne – und anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen:

„Jede Registrierung kann Leben retten. Es bedeutet uns unglaublich viel zu sehen, wie die Borussia-Familie zusammensteht und wie viele junge Menschen sich hier heute haben registrieren lassen.“

Es könne aber nie genug registrierte Menschen geben. Daher nutzt Caro den Moment auch für den Appell, sich online ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen und als potenzielle Stammzellspender:in bereitzustehen, sollte dies nicht bereits der Fall sein.

Ein Spieltag mit großer Wirkung

Die beeindruckende Zahl von knapp 250 neuen potenziellen Stammzellspender:innen zeigt, wie viel Kraft in gemeinschaftlichem Engagement steckt. Schon zum wiederholten Mal freuen wir uns, gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach und den Fans ein klares Zeichen gesetzt zu haben – am Niederrhein schaut man hin, packt an und hilft.

Ein großer Dank an Borussia Mönchengladbach, Nordkurve Aktiv, allen Helfer:innen sowie den vielen Fans, die sich registriert haben. Gemeinsam kicken wir Blutkrebs ins Aus. Spender:in werden