„Extra-Leben statt Game Over“ – DKMS auf der gamescom 2022

Die größte Messe für Computer- und Videospiele lädt Gamer:innen aus aller Welt ein, die neuesten Releases und Entwicklungen in der Gamingbranche zu bewundern und mit Creators, Streamer:innen und der Spieleprominenz in direkten Kontakt zu kommen. In diesem Jahr zum ersten Mal mit vertreten: die DKMS mit einem eigenen Registrierungsstand!

Dort werden wir die spielebegeisterte, junge Community dazu einladen, sich bei uns als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen und so mit etwas Glück einem an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Doch das ist nicht alles: Neben der Möglichkeit, sich bei uns vor Ort zu registrieren und ins Gespräch zu kommen, wird die DKMS auf der Gaming-Messe ihre 3D-Audio-Experience „Destiny’s Ride“ im Gepäck haben.

Darin können die Besucher:innen die drei emotionalen und packenden Geschichten der früheren Patient:innen Mickela, Anja und Felix anhören – und mitfühlen können. Felix, der selbst gerne in seiner Freizeit als Gamer unterwegs war und bis heute gerne daddelt, wird am Stand der DKMS am Freitag, dem 26. August 2022, vor Ort sein und zum ersten Mal die Umsetzung seiner eigenen Geschichte bei „Destiny’s Ride“ erleben.

Star Wars zu Gast bei der DKMS

Außerdem werden wir vor Ort ganz besondere Besucher:innen haben: Die „dunkle Seite der Macht“ der Star Wars-Saga wird an unserem Stand am Start sein und allen Besucher:innen die perfekte Gelegenheit zum Selfie mit Ikonen des Sternenepos wie Darth Vader oder den bekannten Stormtroopern bieten.





Deshalb: Kommt vorbei, sprecht uns gerne an und werdet zu potenziellen Lebensretter:innen. Wir freuen uns in Halle 10.1 B-060 über euren Besuch!

Alle Gamer:innen, die es nicht auf die gamescom in Köln schaffen oder die sich das Spektakel lieber aus der digitalen Ferne ansehen, können sich hier ihr Registrierungsset bestellen – und vielleicht per Wattestäbchen zum:r Lebensretter:in werden!