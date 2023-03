DKMS mit Internationalen Stevie Awards ausgezeichnet

Mit diesen Preisen ehrte die Jury uns für unsere vorbildlichen pandemiespezifischen Maßnahmen und unseren unermüdlichen Einsatz für Blutkrebspatient:innen. Sie hob hervor, dass es uns gelungen sei, während der Pandemie für alle Mitarbeiter:innen ein exemplarisch gutes Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten und jederzeit schnell und umfassend auf die ständigen Veränderungen durch die globale Krise zu reagieren.

Trotz Lockdowns, geschlossener Grenzen, gestrichener Flüge, Reisebeschränkungen und abgesagter Registrierungsaktionen vor Ort vermittelten wir 7.500 zweite Lebenschancen im Jahr 2020, registrierten 700.000 potenzielle neue Stammzellspender:innen und stellten mehr als 100 neue Mitarbeiter:innen ein.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen. Sie sind eine wunderbare Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit für Blutkrebspatient:innen, insbesondere in den herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie, und bestärken uns in unserer Mission„, sagt Elke Neujahr, Global CEO der DKMS. „Wir werden weitermachen, bis unser großer Traum von einer Welt ohne Blutkrebs wahr geworden ist. Die Auszeichnungen sind eine Anerkennung für unsere globale Zusammenarbeit als internationale gemeinnützige Organisation.“

Die International Business Awards (IBA) gelten als weltweit bedeutendster Wirtschaftspreis. Einzelpersonen und Organisationen weltweit – öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine – sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBA 2021 wurden Beiträge von Organisationen aus 63 Ländern eingereicht. Mit mehr als 3.700 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus praktisch allen Branchen fühlen wir uns besonders geehrt, die beiden Preise erhalten zu haben.

In der Kategorie „Wertvollste Non-Profit-Organisation“ betonte die Jury besonders den hohen Mehrwert der DKMS für die Gesellschaft, sowohl für die Fortsetzung ihrer lebensrettenden Arbeit als auch dafür, dass sie der Welt zeigt, dass mit Entschlossenheit und Kreativität jedes Hindernis überwunden werden kann. Positiv hervorgehoben wurde die kompetente Umstellung aller operativen Prozesse während der Pandemie, einschließlich der Verlagerung aller wichtigen Registrierungsaktionen für Patient:innen in den digitalen Raum bereits im Frühjahr 2020.

Auch der innovative Ansatz, den Transport von Stammzellen zu Patient:innen in aller Welt durch Modelle wie „Cargo im Cockpit“ möglichst störungsfrei zu gestalten, fand große Anerkennung. Bei „Cargo im Cockpit“ fungiert der Pilot einer Frachtmaschine als Stammzellkurier. Die Jury lobte: „Ein erstaunliches Konzept, das sicherstellt, dass Stammzellenspenden und auch die Kontinuität der laufenden Operationen und Transplantationen wie geplant stattfinden.“

Wir sind davon überzeugt, dass die beste Versorgung für Blutkrebspatient:innen auch die beste Versorgung für unsere Mitarbeiter:innen voraussetzt. Als die Gesundheitskrise die Welt veränderte, veränderten auch wir uns und stellten uns sofort auf die neuen Herausforderungen und Anforderungen an unsere Mitarbeiter ein. Mit mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen in sieben Ländern stellten uns die durch die Pandemie verursachten Umbrüche vor besondere Herausforderungen. Wir unternahmen besondere Anstrengungen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter;innen ihre lebensrettende Arbeit fortsetzen konnten, die volle Bezahlung erhielten und so sicher wie möglich blieben. In der Begründung der Jury heißt es: „Das Engagement der DKMS, den Menschen ein sicheres Umfeld zu bieten, insbesondere während der Pandemie, wird sehr geschätzt. Großartige Leistung. Vielen Dank für Ihr Engagement, Leben zu retten.“ Die Juroren lobten zudem das klare und effektive Krisenmanagement, der ehrliche, einfühlsame und wertschätzende Umgang mit den Mitarbeiter:innen und die vertrauensbildenden Maßnahmen.