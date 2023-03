DKMS und die Deutsche Telekom

So fand vor kurzem die 200. Registrierungsaktion am Telekom-Standort in Recklinghausen statt. Dank dieser großartigen Kooperation konnten schon über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bonner Konzerns als potenzielle Stammzellspender registriert werden. Auch finanziell sorgt der „Rosa Riese“ für Unterstützung: Sämtliche Registrierungskosten der Mitarbeiter werden vollständig vom Unternehmen übernommen.

150 der registrierten Telekom Mitarbeiter konnten bisher durch eine Stammzellspende einem Blutkrebspatienten eine neue Chance auf Leben ermöglichen. Zum Jubiläum der 200. gemeinsamen Registrierungsaktion konnte jetzt der nächste Lebensretter durch die Deutsche Telekom gefunden werden. Maik Hübenthal, Vorsitzender der Ausbildungsvertretung, konnte selbst an der Aktion in Recklinghausen nicht teilnehmen. Er spendete zeitgleich in Köln seine Stammzellen für einen Blutkrebspatienten und schenkt diesem damit hoffentlich eine neue Chance auf Leben.

Die DKMS freut sich sehr über die lange und erfolgreiche Kooperation mit der Deutschen Telekom und den vielen anderen Unternehmen in Deutschland. Wir sind dankbar, dass so viele Blutkrebspatienten über solche Kooperationen die Möglichkeit erhalten, ihre Erkrankung zu besiegen.

Das Engagement von Unternehmen trägt entscheidend dazu bei, dass der weltweite Spenderpool stetig wächst und damit die Lebenschancen für Patienten steigen.

Wir würden uns freuen, auch Sie schon bald als starken Partner an unserer Seite begrüßen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Weitere Informationen auf dkms.de/unternehmen