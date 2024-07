An unseren Registrierungsständen auf dem DEICHBRAND Festival in Cuxhaven, beim Wacken Open Air und auf dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival am Hockenheimring bieten wir Interessierten an, sich in unsere Stammzellspenderdatei aufnehmen zu lassen.

Das Leben feiern und dabei ein anderes Leben retten: Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Viele von ihnen können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Sie warten dringend auf ihren „genetischen Zwilling“. Unter dem Motto „Are you a match?” suchen wir auf dem DEICHBRAND, auf Wacken und beim GLÜCKSGEFÜHLE Festival nach potenziellen Lebensretter:innen. Besucherinnen und Besucher müssen sich dazu einfach von den Bässen der Festivalbühnen zu unserem Stand führen lassen. Und da geht alles ganz einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.

Die 23-jährige Christin besucht das DEICHBRAND schon seit sie 14 Jahre alt ist. Damals noch mit „Muttizettel“, der bescheinigt, dass eine volljährige Aufsichtsperson in der Nähe ist. Dass die DKMS in diesem Jahr zum ersten Mal Partner ihres Heimatfestivals ist, freut die gebürtige Cuxhavenerin sehr. Denn auch ihre Verbindung zu uns ist stark: Im Sommer 2021 spendete die damalige Studentin Stammzellen für einen Mann in den USA. Ted, 72 Jahre alt, geht es heute wieder gut. Im März sind sich die Softwareentwicklerin und der geheilte Blutkrebspatient zum ersten Mal begegnet – auf Teds Farm in Florida.

„Ich wusste zu 100 Prozent, dass ich heulen werde, aber definitiv aus Freude“, erzählt Christin. „Für mich ist das surreal alles. Auch die Begegnung mit Ted. Er meinte, ich habe sein Leben gerettet. Das ist für mich unbegreiflich.“ Die Dankbarkeit, ein Leben gerettet zu haben, möchte Christin weitergeben. Die Spende habe sie als Mensch positiv beeinflusst, sagt sie. „Allein der emotionale Werdegang durch die Story hat mir gezeigt, wie gerne ich darüber rede, wie glücklich mich das gemacht hat und wie mich das vorwärtsgebracht hat.“ Und so ist es keine Frage für sie, dass sie sich weiter für die DKMS engagiert. Als Volunteer ist Christin seit ihrer Rückkehr aus den USA Ehrenamtlerin bei uns. In Schulen hält sie Vorträge darüber, wie einfach Registrierung und Spende ablaufen und wie sich helfen anfühlen kann.

Christin freut sich, dass wir nun auch auf „ihrem“ DEICHBRAND zum Headliner für die Hoffnung werden und darauf aufmerksam machen, wie einfach es ist, ein Leben zu retten. Ihre eigene Spende empfindet sie rückblickend als „Klacks“ und hofft, dass sich möglichst viele Festivalbesucher:innen registrieren lassen. Denn junge Menschen sind für unsere Arbeit besonders wichtig: Aus medizinischen Gründen kommen sie besonders häufig als Stammzellspender:innen infrage.

Nach dem DEICHBRAND Festival (18.-21. Juli) gibt es die nächste Gelegenheit, gleichzeitig das Leben zu feiern und ein Leben zu retten beim Wacken Open Air. Schon seit zehn Jahren engagieren sich die Gründer und Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen für unsere lebensrettende Arbeit. 11.700 Metalfans haben sich seitdem als Spender:innen registriert – 85 von ihnen bereits tatsächlich eine zweite Lebenschance geschenkt. Klar, dass wir auch 2024 wieder in der Hauptstadt des Heavy Metal zu Gast sein werden – vom 31. Juli bis 3. August.

Drittes und letztes Highlight des DKMS Festival Sommers: das GLÜCKSGEFÜHLE Festival. Nach einer gelungenen Premiere 2023 mit mehr als 1.000 Registrierungen sind wir auch dieses Jahr wieder am Hockenheimring am Start. Und rufen alle Gäste dazu auf, ihr Glück zu teilen und Stammzellspender:in zu werden.

Den Sommer und das Leben feiern – und nebenher zur Hoffnung werden für so viele Blutkrebspatient:innen in aller Welt – der DKMS Festivalsommer kann kommen!