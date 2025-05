Leben retten liegt Michel Winter im Blut

Zum internationalen Tag der Feuerwehren am 04. Mai möchten wir auch an den großartigen Einsatz der vielen freiwilligen und Berufsfeuerwehren für Blutkrebspatient:innen erinnern.

Etwa alle 24 Sekunden rückt die Feuerwehr deutschlandweit zu einem Einsatz aus. Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, in Deutschland sind es alle 12 Minuten. Leben zu retten liegt der Feuerwehr im Blut, auch bei der Gewinnung neuer Stammzellspender:innen.

Im Mai 2023 gab es in Ostwestfalen-Lippe eine groß angelegte Registrierungsoffensive. 513 Feuerwehreinheiten veranstalteten Registrierungsaktionen, bei denen sich mehr als 5.700 Menschen in die DKMS aufnehmen ließen. Bis heute sind daraus bereits 13 Spenderinnen und Spender hervorgegangen. Einer davon ist Michel Winter, der kürzlich in Dresden seine Stammzellen abgegeben hat. Michel ließ sich bei der XXL-Aktion in OWL bei seiner Löschgruppe Bröderhausen in die DKMS aufnehmen. Damals war er erst 17 Jahre alt.

Aufregung und Freude zugleich

„Auch wenn ich zunächst ziemlich aufgeregt war, die DKMS hat mir die Spende so angenehm wie möglich gemacht. Ich musste mir einfach nur die Zeit dafür nehmen“, resümiert Michel kurz nach der Spende. Anderen Mensch zu helfen, ist für Michel, der gerade seine Ausbildung zum Sozialassistenten absolviert, ohnehin wichtig. Deshalb hat er sich auch für einen Beruf in der Pflege entschieden und ist bereits seit seiner Jungend bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Auf die Frage, ob er Vorbehalte gegenüber der Spende hatte, sagt Michel: „Warum Angst haben? Der Körper ist ein Meisterwerk und regeneriert sich wieder. Zudem wurde ich von der DKMS sehr gut betreut und aufgeklärt. Ich kann jedem nur empfehlen sich registrieren zu lassen.“

Wichtige Helfer in der Not auch für die DKMS

Auch wenn es bei der DKMS brennt und Menschen Hilfe benötigen, ist auf die Feuerwehren Verlass. Immer wieder gibt es kleine und große Aktionen von und mit Feuerwehren. Das Engagement der Feuerwehren in Deutschland ein fester, wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unserer Arbeit.

Als Verein oder Organisation zu helfen ist ganz einfach. Unter https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen/jeder-kann-helfen kann man zu jederzeit seine Vereinsaktion starten und Menschen für das Thema Blutkrebs und die Stammzellspende aufmerksam machen und sie motivieren, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren.