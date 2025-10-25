Mach einen Unterschied: Fabians Geschichte

Wie leicht es sein kann, Leben zu retten, zeigt Fabian. Mit gerade einmal 17 Jahren ließ er sich als DKMS-Stammzellspender registrieren – aus Überzeugung und weil Krebs in seiner Familie kein Fremdwort war.

Mit kleinen Gesten Großes bewirken

Zwei Jahre nach seiner Registrierung bekam Fabian tatsächlich der Anruf: Sein genetischer Zwilling war an Blutkrebs erkrankt. Trotz Abistress sagte Fabian sofort „Ja“ – und schenkte einem Menschen durch seine Stammzellspende eine zweite Lebenschance.

Fabian erinnert sich: „Ich musste mich um nichts kümmern – alles war super organisiert. Ich wurde rundum begleitet und war einfach total zufrieden.“ Hotel, Fahrt und Betreuung – alles wurde übernommen. Für ihn war es ein Erlebnis, das nicht nur aufregend, sondern auch ermutigend war.

Vom Spender zum Unterstützer

Nach seiner Spende wollte Fabian etwas zurückgeben. Noch als Schüler begann er, jeden Monat 3 Euro an die DKMS zu spenden – und wurde damit unser jüngster Dauerspender. Kein Riesending, aber ein Riesenunterschied für unsere Mission!

Engagement, das weitergeht

Auch heute bleibt Fabian aktiv: Bei DKMS-Aktionen an seiner Schule steht er Mitschüler:innen als Ansprechpartner zur Seite und erzählt von seiner Spendererfahrung, um andere zu motivieren, sich ebenfalls zu engagieren.

Am „Mach einen Unterschied“-Tag erinnert uns seine Geschichte daran:

Mit einer kleinen Geste kann man Großes bewirken – durch eine Spende, eine Registrierung oder einfach, indem man das Thema teilt.