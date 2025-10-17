Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
DKMS Miniaturwunderland
News

Miniatur Wunderland: Leben retten im Maßstab 1:87 ❤️

Ein kleines Detail mit einer großen Botschaft 🥰 Das Miniatur Wunderland Hamburg bekommt Zuwachs. Eine neue Szene zeigt ab sofort einen DKMS Registrierungsstand: Im Maßstab 1:87, aber mit Botschaft in Lebensgröße.
Eine Frau mit roten Haaren lächelt
von Paula Thelen
Corporate Communications
thelen@dkms.de
Weitere Artikel

Zu sehen sind winzige Besucher:innen des Hamburger Fischmarkts, die sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren. Direkt am roten Miniatur Infostand der DKMS mit zwei Mini-Figuren. Die sind kaum zu übersehen in ihren roten Blutzellkostümen mit Mini-XXL-Wattestäbchen in der Hand. Klingt einzigartig, ist es auch.

Vom Festival ins Miniatur Wunderland

Das Modell basiert auf dem echten DKMS Festivalstand, der in diesem Sommer unter anderem beim Glücksgefühle Festival am Hockenheimring und beim Deichbrand Festival an der Nordsee im Einsatz war. Dort half auch Lizanne (27) aus Hamburg mit bei den Registrierungen. Sie selbst war als Kind an Blutkrebs erkrankt und konnte dank einer Stammzellspende überleben. Inzwischen ist sie für die DKMS ehrenamtlich unterwegs, registriert auf Festivals, in Schulen und zur Einweihung der DKMS Kulisse auch im Miniatur Wunderland. Letzteres mit besonderem Auftrag: Mithilfe einer Modellbauerin darf sie die Mini Figuren einbauen:

„Dass ich die kleine DKMS Szene ins Miniatur Wunderland einsetzen darf, bedeutet mir sehr viel. Ich habe dank einer Stammzellspende überlebt und möchte nun helfen, dass noch viele andere diese Chance bekommen.“

Mit dieser besonderen Geste unterstützt das Miniatur Wunderland die DKMS auf kleine und zugleich riesige Art und Weise. Gerrit und Frederik Braun, Gründer des Miniatur Wunderlands bringen es auf den Punkt: „Hinter jeder Registrierung steckt die Hoffnung auf ein neues Leben. Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Deshalb wollen wir aufmerksam machen, wie einfach es sein kann, zu helfen.“

Kleines Figur im DKMS Registrierungsanzug inklusive Wattestäbchen.
Mini DKMS Volunteers im Blutzellkostüm und mit "XXL Wattestäbchen" in der Hand ergänzen den Festivalstand.
Die DKMS im Miniaturwunderland - der Stand einer Registrierungsaktion am kleinen Hamburger Fischhafen.
Mit einer winzigen Pinzette wurden die Figuren platziert.
Lizanne Kraft aus Hamburg hat die Szene ins Miniatur Wunderland eingesetzt.

Wanted - Lebensretter:in gesucht

Aktuell sucht unter anderem Kathrin aus Hamburg, eine lebensfrohe junge Frau, dringend nach ihrem passenden Match. Ihr Schicksal zeigt, wie wichtig es ist, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen. Damit Besucher:innen des Miniatur Wunderlandes direkt mithelfen können, gibt es nach der Szenen-Einsetzung noch die Chance auf eine Registrierung in echt und Originalgröße vor Ort. Mithilfe von drei Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht, einige Fragen beantwortet und schon kann das Set ans DKMS Labor gesendet werden.

Kathrin zusammen mit ihrem Freund.
Kathrin braucht eine Stammzellspende: Jede Registrierung zählt und kann Leben retten!

Das Miniatur Wunderland zeigt, wie groß ein kleines Zeichen der Solidarität sein kann. Und wie jeder Beitrag zählt, egal in welchem Maßstab.

Wer nicht vor Ort ist, kann sich zu jeder Zeit auch online ein Set einfach und kostenlos nach Hause bestellen.
Jetzt registrieren

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben geben.
Geldspende
Unternehmenspartnerschaften
Überzeuge deine Freund:innen
Registrierungsaktion organisieren
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH