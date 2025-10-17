Miniatur Wunderland: Leben retten im Maßstab 1:87 ❤️

Zu sehen sind winzige Besucher:innen des Hamburger Fischmarkts, die sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren. Direkt am roten Miniatur Infostand der DKMS mit zwei Mini-Figuren. Die sind kaum zu übersehen in ihren roten Blutzellkostümen mit Mini-XXL-Wattestäbchen in der Hand. Klingt einzigartig, ist es auch.

Vom Festival ins Miniatur Wunderland

Das Modell basiert auf dem echten DKMS Festivalstand, der in diesem Sommer unter anderem beim Glücksgefühle Festival am Hockenheimring und beim Deichbrand Festival an der Nordsee im Einsatz war. Dort half auch Lizanne (27) aus Hamburg mit bei den Registrierungen. Sie selbst war als Kind an Blutkrebs erkrankt und konnte dank einer Stammzellspende überleben. Inzwischen ist sie für die DKMS ehrenamtlich unterwegs, registriert auf Festivals, in Schulen und zur Einweihung der DKMS Kulisse auch im Miniatur Wunderland. Letzteres mit besonderem Auftrag: Mithilfe einer Modellbauerin darf sie die Mini Figuren einbauen:

„Dass ich die kleine DKMS Szene ins Miniatur Wunderland einsetzen darf, bedeutet mir sehr viel. Ich habe dank einer Stammzellspende überlebt und möchte nun helfen, dass noch viele andere diese Chance bekommen.“

Mit dieser besonderen Geste unterstützt das Miniatur Wunderland die DKMS auf kleine und zugleich riesige Art und Weise. Gerrit und Frederik Braun, Gründer des Miniatur Wunderlands bringen es auf den Punkt: „Hinter jeder Registrierung steckt die Hoffnung auf ein neues Leben. Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Deshalb wollen wir aufmerksam machen, wie einfach es sein kann, zu helfen.“

Mini DKMS Volunteers im Blutzellkostüm und mit "XXL Wattestäbchen" in der Hand ergänzen den Festivalstand.

Mit einer winzigen Pinzette wurden die Figuren platziert. Lizanne Kraft aus Hamburg hat die Szene ins Miniatur Wunderland eingesetzt.

Wanted - Lebensretter:in gesucht

Aktuell sucht unter anderem Kathrin aus Hamburg, eine lebensfrohe junge Frau, dringend nach ihrem passenden Match. Ihr Schicksal zeigt, wie wichtig es ist, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen. Damit Besucher:innen des Miniatur Wunderlandes direkt mithelfen können, gibt es nach der Szenen-Einsetzung noch die Chance auf eine Registrierung in echt und Originalgröße vor Ort. Mithilfe von drei Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich gemacht, einige Fragen beantwortet und schon kann das Set ans DKMS Labor gesendet werden.

Kathrin braucht eine Stammzellspende: Jede Registrierung zählt und kann Leben retten!

Das Miniatur Wunderland zeigt, wie groß ein kleines Zeichen der Solidarität sein kann. Und wie jeder Beitrag zählt, egal in welchem Maßstab.