Heavy Metal trifft Lebensretter:innen

Mehr Heavy Metal geht nicht! Seit zwölf Jahren verbindet das Wacken Open Air (W:O:A) und die DKMS eine lebensrettende Freundschaft, die stetig weiter wächst. Auch beim 35. Wacken Open Air zeigte die Metal-Community eindrucksvoll, was Solidarität bewirken kann: 682 Menschen registrierten sich als potenzielle Stammzellspender:innen in der Datei. Kurzum: Gemeinsam mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner, dem W:O:A-Team, Unterstützer:innen und Festivalgästen setzten wir als gemeinnützige Organisation ein starkes Zeichen für den an Blutkrebs erkrankten Metalfan Markus und viele weitere Betroffene weltweit.

12 Jahre Engagement

Seit 2014 setzen sich das Wacken Open Air (W:O:A) und wir als DKMS gemeinsam dafür ein, möglichst viele Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen zu gewinnen. Was mit der Erkrankung von Melissa, der Tochter des mittlerweile leider verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess begann, ist längst zu einer außergewöhnlichen Partnerschaft geworden. Sensationell: Knapp 14.000 Festivalgäste haben sich seitdem registrieren lassen. 111 von ihnen haben bereits Stammzellen gespendet und Patient:innen in 27 Ländern weltweit eine zweite Chance auf Leben geschenkt.

Besonders emotional war daher der Besuch von Melissa und ihrer Mutter Heidrun am DKMS Aktionsstand. Für beide ist es eine Herzensangelegenheit, die Aktion zu unterstützen. Mir ihrem Besuch machten sie eindrucksvoll sichtbar, warum sich die Wacken-Community seit zwölf Jahren mit so viel Power engagiert: Jede Registrierung kann die Chance auf ein zweites Leben bedeuten.

35 Jahre Wacken, 35 Jahre DKMS

2026 gab es gleich doppelt Anlass zum Feiern: Das W:O:A fand zum 35. Mal statt und auch die DKMS feierte ihr 35-jähriges Bestehen. Die DKMS war mit zwei Aktionsständen rund um das Festival vertreten – neben dem bewährten Standort im Camp der Wacken Foundation konnten sich Besucher auch im Dorf Wacken am legendären Landgasthof (LGH) registrieren. Dort, wo Thomas Jensen und Holger Hübner einst den Grundstein für das heute größte Metal-Festival der Welt legten, konnten Fans selbst Teil einer lebensrettenden Geschichte werden. Die Resonanz war überwältigend: Insgesamt ließen sich 682 Menschen an beiden Standorten als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren.

Ein Dank an die Wacken-Gründer

Ein besonderes Anliegen war die Gratulation an die Wacken-Gründer. „Lieber Thomas, lieber Holger – herzlichen Glückwunsch zum 35. Wacken Open Air. Vor allem aber: Danke, dass ihr euch für Patient stark macht. Wacken und die DKMS verbindet, dass wir beide aus einer starken Vision heraus gegründet wurden. Heute bringen wir Menschen als weltweite Netzwerke rund um den Globus zusammen“, sagte Stephan Schumacher, Geschäftsführer der DKMS Deutschland. „Seit 2014 verbindet uns eine lebensrettende Freundschaft, aus der bereits Großes entstanden ist. 111 zweite Lebenschancen sind euch und der solidarischen Wacken-Community zu verdanken. 111 Mal konnten Betroffene und ihre Liebsten neue Hoffnung schöpfen und in die Zukunft blicken. Auf viele weitere gemeinsame Jahre – faster, harder, lifesaving!“

Geburtstagstorte mit besonderer Symbolkraft

Im Rahmen einer Pressekonferenz mit der Wacken Foundation überreichte die DKMS als Höhepunkt gemeinsam mit Metalbäcker und Wacken-Brotsommelier Axel Schmitt eine von ihm eigens für diesen Anlass gestaltete Geburtstagstorte. 35 Wattestäbchen dienten dabei als symbolische Kerzen – eine kreative Hommage an das Festivaljubiläum und den gemeinsamen Einsatz für Blutkrebsbetroffene.

Wacken-Brotsommelier Axel Schmitt übergibt Geburtstagstorte

Vom Festival direkt zur Lebensspende

Ein weiterer besonderer Gast der Pressekonferenz war Nils. Der 21-Jährige hatte sich beim Wacken Open Air 2024 gemeinsam mit seinen Freunden Jan und Sören spontan am DKMS Stand registrieren lassen. Kurz darauf haben Nils und Jan bereits Stammzellen gespendet und Betroffenen Hoffnung geschenkt. Sören kam ebenfalls für eine mögliche Spende in die engere Auswahl und verfolgte die Pressekonferenz gemeinsam mit Jan aus dem Publikum.

2024 registrierten sie sich am DKMS Stand. Kurz darauf spendete erst Jan (r.) Knochenmark, einige Zeit später Nils (Mitte) Stammzellen. Und Sören kam für eine Spende in die engere Auswahl. Großartig!

Prominente Stimmen für die gute Sache

Auch prominente Unterstützer machten am DKMS Aktionsstand Halt und mobilisierten die Festivalbesucher zur Registrierung. Allen voran Metal-Ikone Sabina Classen. Sie rief ihre Fans dazu auf, sich als potenzielle Lebensretter:innen registrieren zu lassen. Ebenso besuchte Notfallmedizinerin und langjährige DKMS Unterstützerin Doc Caro den Stand und setzte gemeinsam mit der DKMS ein starkes Zeichen für Solidarität.

Auch die sensationellen Metaldinos & Herzensunterstützer von HEAVYSAURUS, die in diesem Jahr die Faster Stage rockten, engagierten sich erneut für die DKMS: Mr. Heavysaurus appellierte an die Metalheads, sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen und so Patient:innen weltweit Hoffnung auf eine zweite Lebenschance zu schenken.

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Für Markus – und für viele weitere Betroffene

Stellvertretend für viele Betroffene stand in diesem Jahr der an Blutkrebs erkrankte Metalfan Markus aus Biebesheim am Rhein im Mittelpunkt der gemeinsamen Registrierungsaktion unter dem Motto „W:O:A für Markus: Wir rocken das!“ Auch wenn das Festival vorbei ist, geht die Suche nach seinem genetischen Zwilling weiter.

Und nach Wacken ist vor Wacken: Wer helfen möchte, kann sich auch jederzeit unter www.dkms.de/wacken ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Rain or shine!