Eine DKMS Spenderin schenkte ihr „ein ganzes Leben“, wie sie sagt. „Ohne Scarlett würde ich heute nicht mehr leben.“ Nun durfte Stella in der Sendung „Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche“ auf ProSieben von ihrer Erkrankung berichten. Und von ihrer zweiten Lebenschance.



Frühjahr 2019. Stella aus Frankfurt hat kürzlich ihre Ausbildung zur Speditionskauffrau begonnen. Einer Berufsschullehrerin fällt auf, dass die junge Frau mit jeder Woche schlechter aussieht, und schickt sie zum Arzt. Kurz darauf erhält die damals 21-Jährige die erschütternde Diagnose Leukämie. „Es war total surreal. Ich glaube, ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich diese Nachricht begriffen hatte“, erzählt Stella. „Die Todesangst kam in Wellen, durch die ich immer wieder hindurchschwimmen musste.“

Stets an ihrer Seite sind ihre Eltern und ihre Schwester, die sogar einen Auslandsaufenthalt abbricht, um in der schweren Zeit bei ihrer Familie zu sein.

Stella erhält umgehend eine Chemotherapie und erfährt nur zehn Tage später, dass eine Stammzellspende ihre einzige Überlebenschance ist. Der internationale Suchlauf wird eingeleitet – und zeigt einen Treffer in unserer Datenbank. Als schließlich bei der Transplantation der Beutel mit den Stammzellen einer wildfremden Person an Stellas Infusionsständer hängt, sagt ihre Mutter: „Jetzt wird alles gut.“

Und sie soll recht behalten: Die Stammzellen wachsen schnell an, Stella kämpft sich ins Leben zurück. „Anfangs konnte ich keine halbe Minute am Stück laufen“, sagt sie. „Doch dann habe ich angefangen, mich zu bewegen, jeden Tag ein Stückchen mehr.“ Ab Tag 100, der als Meilenstein bei Stammzelltransplantationen gilt, geht es steil bergauf.

Heute ist Stella eine gesunde junge Frau. Ein Jahr nach der Diagnose setzt sie ihre Ausbildung fort. Sie, die früher Sport hasste, bewegt sich heute für ihr Leben gern. Sie achtet auf einen gesunden Lebensstil, trifft sich am liebsten mit Freunden oder geht zum Poledance.

Nach Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Anonymitätsfrist tauschen Stella und ihre Spenderin Scarlett ihre Kontaktdaten aus. „Ich habe mir immer vorgestellt, dass sie aus dem Norden stammt“, sagt Stella. „Und tatsächlich lebt sie in der Nähe von Bremen.“

Die beiden Frauen verabreden sich für ein erstes Treffen in Hamburg. Stellas Mutter und ihr Freund begleiten sie. „Wir haben uns in den Arm genommen und haben beide erst einmal geweint. Diese Frau ist für mich wie ein Promi, es gab keinen Menschen auf der Welt, den ich an ihrer Stelle lieber getroffen hätte. Sie ist mein größter Star!“

Bis heute stehen Stella und ihre Lebensretterin Scarlett aus Lilienthal in Kontakt. Zum Geburtstag schickt Stella ihrem Superstar Blumen und freut sich, dass die 28-Jährige sich seinerzeit eher zufällig über ihren Arbeitgeber bei der DKMS registriert hatte.

Dass sie bei der Schatzsuche von Joko & Klaas auf ProSieben mitwirken darf, freut Stella sehr. „Während meiner Krankheit habe ich mir immer gewünscht, dass ich eines Tages etwas zurückgeben kann. Ich habe damals auch Patienten kennengelernt, die keinen Spender gefunden haben. Es ist großartig, dass Joko und Klaas ihre Reichweite nutzen, um noch viele weitere Lebensretterinnen und Lebensretter für Patienten in aller Welt zu finden. Und auch ich kann so einen kleinen Beitrag leisten, dass andere Erkrankte wieder Hoffnung schöpfen. Macht alle mit und lasst Euch registrieren. Für Euch bedeutet es nur einen kleinen Moment, für eine erkrankte Person vielleicht ein ganzes Leben!“