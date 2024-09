VfB Lübeck stellt Blutkrebs ins Abseits

Seit in der Regionalliga Nord im Juli der Ball rollt, setzen sich die Profikicker aus Lübeck für das Ziel der DKMS ein, Blutkrebs zu besiegen. Beim Heimspiel gegen den Bremer SV fand nun die erste Registrierungsaktion auf der Lohmühle statt – mit starkem Einsatz der Lübecker Fanszene und einem ganz besonderen Besucher im Stadion.

Mit rund 30 Unterstützer:innen hatten sich die Fans aus der Pappelkurve schon morgens vor dem Spiel zur Registrierungsaktion der DKMS eingefunden. Aktiv gingen sie bis zum Anpfiff auf die anderen Besucher:innen zu und luden sie ein, sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen.

Mit großem Erfolg: 118 neue mögliche Lebensretter:innen haben sich binnen zwei Stunden in die Datenbank der DKMS aufnehmen lassen und werden so vielleicht eines Tages zum Hoffnungsschimmer für eine an Blutkrebs erkrankte Person. „Wir sind stolz auf unsere Jungs und Mädels aus der Fanszene, die hier so einen starken Einsatz gezeigt haben und sicherlich auch bei künftigen Aktionen zeigen werden“, erklärt Sven Theißen, Marketingleiter des VfB Lübeck. „Besonders dankbar sind wir darüber hinaus natürlich den vielen VfB-Anhänger:innen, die sich bei dieser ersten Aktion haben registrieren lassen. Das ist ein starkes Zeichen.“ Sicher ist sich Theißen schon jetzt: Während der Zusammenarbeit der DKMS und des VfB in dieser Saison soll es nicht die letzte Registrierungsaktion des Vereins in der Hansestadt gewesen sein.

Wichtiger Einsatz fürs Leben

Wie wichtig es ist, dass sich so viele Menschen wie möglich als Stammzellspender:innen registrieren lassen, zeigt das Schicksal vom kleinen Mats, der zu diesem besonderen Tag der Kooperation zwischen der DKMS und dem VfB Lübeck mit seiner Mama Julia, seinem Papa Thorben und Mats Oma auf der Lohmühle zu Gast waren. Der heute Fünfjährige hatte im Juli 2021 eine für ihn lebensnotwendige Stammzellspende erhalten, nachdem er an Leukämie erkrankt war. Damals regte sich viel in der Stadt, 4.000 Registrierungen kamen im Rahmen von Aufrufen für den Kleinen zusammen – auch der VfB Lübeck unterstützte bei der Suche nach einem Spender.

Jahre Später geht es Mats beim Besuch im Stadion wieder super. Aufgeweckt macht er vor dem Spiel den Rasen des Stadions zu seiner Spielfläche. Besonders freut sich der lebensfrohe Junge über seinen neuen Dress: ein Trikot des VfB Lübeck samt Unterschriften aller Spieler. Für seine Eltern hat der Besuch auf der Lohmühle einen besonders emotionalen Stellenwert. „Ich finde es klasse, dass der VfB Lübeck in dieser Saison zusammen mit der DKMS möglichst viele neue potenzielle Lebensretter von morgen in den eigenen Reihen und in der Stadt registrieren will“, erklärt Papa Thorben. „Dafür waren die mehr als hundert neuen Registrierungen hier im Stadion ein toller Auftakt. Im Fußball halten wir alle zusammen und stehen für unser Team ein. Das kennt jeder, der im Stadion dabei ist – und das hat dieser Tag hier gezeigt. Wir freuen uns ganz persönlich über jede einzelne neue Registrierung, die Hoffnung schenken kann.“

Nur ein Hinspiel

Weitere Aktionen im Laufe der Saison möchte der VfB Lübeck in dieser Saison noch folgen lassen. Wer jedoch die Aktivierungen vor Ort nicht abwarten möchte, kann sich hier bereits online ein Registrierungsset der DKMS kostenlos und bequem nach Hause schicken lassen.

Gemeinsam kicken wir Blutkrebs ins aus! Deshalb: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!