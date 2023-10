EINE:R FÜR ALLE, ALLE FÜR ADAM

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Adam ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Die Zeit drängt. Es geht ihm nicht gut. Adam ist ein ganz normaler Teenager, der sich für Mode, Musik und Fitness interessiert. Außerdem ist er vielseitig, neugierig und intelligent. „Adam ist ein Wunderkind“, so beschreibt ihn seine Schwester. Und sie will, dass ihr Bruder weiterlebt. Sie will Zeit mit ihm verbringen. Deshalb organisiert sie gemeinsam mit der DKMS und ihren Freund:innen eine Online-Registrierungsaktion. Sie bittet alle: