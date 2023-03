@albert_sucht_dritten_zwilling_

Die Zwillinge Albert und Alwin (3) gibt es nur Doppelpack. Am liebsten bauen sie mit ihren Eisenbahnen Schienennetze durch das ganze Haus.

Weil Albert mit offenen Augen einschlief und kurz nicht mehr reagierte, rief die Kita Mama Anabell an. Der Verdacht auf einen Fieberkrampf oder viralen Infekt bestätigte sich nicht und so wurde Albert routinemäßig Blut abgenommen. Die Werte waren so besorgniserregend, dass Albert direkt mit dem RTW ins UKSH gebracht wurde. Hier wurde der schreckliche Verdacht zur traurigen Gewissheit: Albert hat Blutkrebs, akute Leukämie.

Acht Wochen harte Chemotherapie folgen – stationär und getrennt von seinem Zwillingsbruder Alwin. Um zu überleben, benötigt Albert eine Stammzellspende. Im weltweiten Suchlauf konnte niemand gefunden werden. Auch sein Bruder kommt als Spender nicht in Frage.

„Mein Mann und ich sind seit vielen Jahren registriert und würden ohne Zögern helfen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die eine realistische Chance haben, die Krankheit mit einer Spende zu besiegen. Irgendwo gibt es ihn – Alberts 6er im Lotto. Wir können und wollen uns nur ein Leben mit unseren beiden Kindern im Doppelpack vorstellen. Bitte registriere dich und ruf deine Netzwerke dazu auf, damit Albert und allen anderen Betroffenen geholfen werden kann“, lautet der Apell von Mama Anabell.