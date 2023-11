ALEYNA WILL LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

"Aleyna ist ein kleiner Sonnenschein. Sie hat so viel Freude am Leben, liebt es, die Welt zu entdecken, zu tanzen, zu singen und sich zu verkleiden. Kurz nach ihrem lang ersehnten Start in den Kindergarten und ihrem 4. Geburtstag erfuhren wir, dass Aleyna an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems leidet. Es war ein absoluter Schock – seither steht unser Leben Kopf.

Alles, was Aleyna so liebt, kann sie nun nicht mehr machen. Ich wünsche mir von Herzen, dass mein Sonnenschein wieder strahlen kann. Doch um wieder gesund zu werden, benötigt Aleyna dringend eine Stammzellspende.

Bitte lass dich registrieren und werde vielleicht zum Helden oder zur Heldin von Aleyna oder anderen Betroffenen.“ ~ Aleynas Mama Nadine