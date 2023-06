ALLE FÜR ALFI

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Alfred aus Teterow wird von allen Alfi genannt. Er liebt seine Heimat in MV mit viel Natur und Seen. Alfi ist sportlich, aufgeweckt, frech und aktiv. Er passt in dieses Leben. Doch der Siebenjährige musste schon viel erleben. Er hatte eine akute Leukämie. Nach Jahren der Therapie entwickelte er sich prächtig, hat alles aufgeholt. Im letzten Jahr wurde er eingeschult. Der Blutkrebs schien besiegt. Doch bei der Nachsorgeuntersuchung waren die Blutwerte wieder auffällig. Alfi hat MDS, Myelodysplastisches Syndrom, eine lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks. Seit Anfang Juni ist klar, dass er zur Heilung eine Stammzellspende benötigt – und das schnellstmöglich. Deshalb lautet der Aufruf seiner Eltern: