WIR ZUSAMMEN FÜR ANDREA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Andrea (59) arbeitet seit mehreren Jahren im Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Hamburg Bergedorf als Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensiv. Die gebürtige Thalerin (im Harz) setzt sich jeden Tag für Menschen ein. Vor einigen Wochen fiel ihr das immer schwerer. Eine vermeintlich hartnäckige Erkältung und Schlappheit wollten einfach nicht verschwinden. Da sie selbst auch Heilpraktikerin ist, begab sie sich auf Spurensuche. Beim anschließenden Termin in der Klinik war dann klar: Andrea hat Blutkrebs. Die so genannte akute myeloische Leukämie kann unter anderem mit einer Stammzelltransplantation behandelt werden.

Auch wenn derzeit noch unklar ist, ob Andrea eine Stammzelltransplantation benötigt, so wünscht sie sich jetzt:

„Registriere dich und schenke mir oder anderen Blutkrebsbetroffenen weltweit eine zweite Lebenschance!“