GEMEINSAM FÜR ANDREAS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Andreas ist Opa, Papa, Ehemann, Bürgermeister, Mitbegründer des Trecker Clubs und Kamerad der Feuerwehr in Apelern. In all seinen Rollen ist er aber vor allem eines: Mensch mit Herz.

Völlig unerwartet sind seine Blutwerte bei einem Routinecheck alarmierend. Weitere Test bestätigen den Verdacht: akute Leukämie. Eine Stammzellspende ist die einzige Chance auf Leben. „Ich denke, dass jeder Mensch etwas Gutes auf dieser Welt tun sollte. Mit einer so kleinen Sache kann man so Großes bewirken. Es sind nur wenige Minuten. Es ist nur ein Stäbchen. Aber es ist die Chance auf ein Wunder“, appelliert Tochter Leonie.