ANJA BRAUCHT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Anja ist 52 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Wissen. Wer Anja kennt, weiß, dass es nie langweilig mit ihr wird. Immer gut gelaunt und mit einem Lachen auf den Lippen verbringt sie gerne ihre Zeit mit Familie, Freunden und Freundinnen.



Am Wochenende findet man Anja meistens im BORUSSIA-PARK, wo sie ihre Mannschaft kräftig anfeuert. Wie alle wissen, ist Anja mit Leib und Seele Borussia Mönchengladbach Fan. Alle Hochs und Tiefs fiebert Anja mit ihrem Verein mit – am liebsten im Stadion.

Doch momentan ist an Stadionbesuche nicht zu denken. Denn Anja hat Blutkrebs. Aktuell ist sie im Krankenhaus und erhält eine Chemotherapie. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt dringend eine Stammzellspende.

Anjas Familie, Freunde, Freundinnen und ihr Team bitten daher: