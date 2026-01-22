SCHENKT MAMA ANNA HOFFNUNG

„Unsere liebe Anna ist mir nur 37 Jahren an akuter Leukämie erkrankt. Jetzt benötigt
sie dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Anna ist verheiratet und Mama
von zwei wundervollen Kindern. Sie möchte leben - gemeinsam mit ihrem Mann für
ihre Kinder da sein, sie begleiten und aufwachsen sehen.
Deswegen suchen wir dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in für Anna und
viele weitere Menschen, die auf diese lebensrettende Chance hoffen. Ein kleiner
Moment für dich kann ein ganzes Leben für Anna bedeuten. Wer gesund und
zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren.
Bitte teilt den Aufruf und macht mit,” appelliert Annas Familie.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.