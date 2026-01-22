SCHENKT MAMA ANNA HOFFNUNG

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Unsere liebe Anna ist mir nur 37 Jahren an akuter Leukämie erkrankt. Jetzt benötigt

sie dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Anna ist verheiratet und Mama

von zwei wundervollen Kindern. Sie möchte leben - gemeinsam mit ihrem Mann für

ihre Kinder da sein, sie begleiten und aufwachsen sehen.

Deswegen suchen wir dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in für Anna und

viele weitere Menschen, die auf diese lebensrettende Chance hoffen. Ein kleiner

Moment für dich kann ein ganzes Leben für Anna bedeuten. Wer gesund und

zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren.

Bitte teilt den Aufruf und macht mit,” appelliert Annas Familie.