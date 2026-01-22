Spender:in werdenGeld spenden
Patientin Anna mit ihren beiden Kinder im Arm.
Patientin Anna mit ihren beiden Kinder im Arm.

SCHENKT MAMA ANNA HOFFNUNG

SCHENKT MAMA ANNA HOFFNUNG

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Unsere liebe Anna ist mir nur 37 Jahren an akuter Leukämie erkrankt. Jetzt benötigt
sie dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Anna ist verheiratet und Mama
von zwei wundervollen Kindern. Sie möchte leben - gemeinsam mit ihrem Mann für
ihre Kinder da sein, sie begleiten und aufwachsen sehen.
Deswegen suchen wir dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in für Anna und
viele weitere Menschen, die auf diese lebensrettende Chance hoffen. Ein kleiner
Moment für dich kann ein ganzes Leben für Anna bedeuten. Wer gesund und
zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren.
Bitte teilt den Aufruf und macht mit,” appelliert Annas Familie.

Eine Collage aus drei Bildern. Links: Anna und ihre Familie lächeln in die Kamera. Mitte: Anna und ein Kind stehen auf einer Holzplattform und halten sich an den Händen. Rechts: Anna und ihr Partner im Krankenhaus. Ihr Partner trägt einen Mundschutz.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE65 7004 0060 8987 0009 55
Verwendungszweck: Anna

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
