Schenkt Mama Anna Hoffnung

Registriere dich als Stammzellspender:in beim Spiel des FC Bayern Basketball und rette Leben!

„Unsere liebe Anna ist mir nur 37 Jahren an akuter Leukämie erkrankt. Jetzt benötigt sie dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Anna ist verheiratet und Mama von zwei wundervollen Kindern. Sie möchte leben - gemeinsam mit ihrem Mann für ihre Kinder da sein, sie begleiten und aufwachsen sehen.

Deswegen suchen wir dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in für Anna und viele weitere Menschen, die auf diese lebensrettende Chance hoffen. Ein kleiner Moment für dich kann ein ganzes Leben für Anna bedeuten. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und macht mit,” appelliert Annas Familie.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/anna ein Registrierungsset bestellen.