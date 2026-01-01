Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Registrierungsaktion

Schenkt Mama Anna Hoffnung

SAP Garden, DKMS-Stand hinter Block 019 auf Level 0, Toni-Merkens-Weg 4, 80809 München, Deutschland
05.02.2026
19:00 (GMT+1)
05.02.2026
20:30 (GMT+1)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Registriere dich als Stammzellspender:in beim Spiel des FC Bayern Basketball und rette Leben!

„Unsere liebe Anna ist mir nur 37 Jahren an akuter Leukämie erkrankt. Jetzt benötigt sie dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Anna ist verheiratet und Mama von zwei wundervollen Kindern. Sie möchte leben - gemeinsam mit ihrem Mann für ihre Kinder da sein, sie begleiten und aufwachsen sehen.

Deswegen suchen wir dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in für Anna und viele weitere Menschen, die auf diese lebensrettende Chance hoffen. Ein kleiner Moment für dich kann ein ganzes Leben für Anna bedeuten. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und macht mit,” appelliert Annas Familie.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/anna ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Köln
31.01.2026
Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Köln
31.01.2026
Eine Gruppe von Menschen in Dinosaurierverkleidung mit Instrumenten.
Registrierungsaktion
HEAVYSAURUS GEGEN BLUTKREBS!
Würzburg
01.02.2026
Registrierungsaktion
Schenkt Mama Anna Hoffnung
Miltach
01.02.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Christiane braucht dich
 Mainz-Laubenheim
07.02.2026
Ein lachendes Kleinkind hält den Zeigefinger in Richtung der Kamera.
Registrierungsaktion
Jonas soll gesund werden!
Nürnberg
07.02.2026
Eine junge Frau sitzt auf einer Bierbank in der Sonne.
Registrierungsaktion
Zusammen stark für Tanja!
Waging am See
07.02.2026
Eine junge Frau sitzt auf einer Bierbank in der Sonne.
Registrierungsaktion
Zusammen stark für Tanja!
Waging am See
07.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim HSV Handball
Hamburg
15.02.2026
Ein Mann und eine Frau stehen neben einem Kreuz
Registrierungsaktion
Spender:in gesucht: Geht nicht - gibt’s nicht!
Reichelsheim
21.02.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Ein rotes und weißes Quadrat mit schwarzer Schrift
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim 44. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“
Leverkusen
08.03.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH