Im Dezember 2025 erhielt Justus die Diagnose, die alles veränderte: Blutkrebs. Von einem Tag auf den anderen wurde aus dem unbeschwerten und lebensfrohen Jungen ein Kind, das gegen eine lebensbedrohliche Krankheit kämpfen muss. Seitdem bestimmen Chemotherapie, Schmerzen und lange Krankenhausaufenthalte den Alltag des 12-Jährigen und seiner Familie. Leukämie kann jeden treffen und für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Noch ist nicht klar, ob Justus selbst eine Stammzellspende benötigen wird. Doch viele andere Kinder und Erwachsene warten dringend auf einen passenden Spender – auf ihr Wunder. Deshalb möchten Familie & Freunde von Justus helfen. Komm am 26.04.2026 zur Registrierungsaktion in Priesendorf und lass dich als Stammzellspender:in registrieren. Mitmachen kann jede gesunde Person zwischen 17 und 55 Jahren, ganz einfach, schnell und schmerzfrei.

Mit Herz. Mit Hoffnung. Für Justus. Und für jede Familie, die auf ein Wunder wartet.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/justus ein Registrierungsset bestellen.