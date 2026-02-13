„Jetzt ist unsere Zeit, für Andy da zu sein.“

Kurz vor Weihnachten erhielt Andy bei einer Routineuntersuchung die erschütternde Diagnose akute Leukämie: Blutkrebs. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Er lebt isoliert im Krankenhaus und kämpft Tag für Tag ums Überleben!

Seine Familie und Freund:innen beschreiben ihn als außergewöhnlich hilfsbereit, engagiert und selbstlos. Ganze Generationen haben von seiner Unterstützung profitiert – besonders durch sein langjähriges Engagement in der Jugendarbeit. Andy war immer bereit, alles zu geben. Jetzt braucht er unsere Hilfe.

„Deine Registrierung kann Leben retten. Ein kleiner Schritt für dich, eine neue Chance für Andy. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und kommt vorbei“, appellieren Andys Freunde. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich über dkms.de/andy registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/andy ein Registrierungsset bestellen.