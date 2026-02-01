Glück auf, Michaela

Michaela ist 53 Jahre alt und liebt es, gemeinsam mit ihrem Mann Dirk die Welt zu bereisen. Sie ist ein freundlicher und kontaktfreudiger Mensch und genießt es, als Lehrerin an einer Gelsenkirchener Grundschule zu arbeiten. Ihre größte Leidenschaft ist das Tanzen. Als hilfsbereiter und einfühlsamer Mensch hat Michaela immer ein offenes Ohr für die Belange ihrer Mitmenschen, das macht sie für viele so wertvoll.

Doch jetzt ist sie auf deine Hilfe angewiesen, denn Michaela hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, benötigt sie dringend eine Stammzellspende. Ihre Familie, Freund:innen und Kolleg:innen bitten deshalb: „Unsere Michaela ist immer für uns da – wir wünschen uns so sehr, dass das so bleibt! Jetzt müssen wir für sie da sein und wünschen uns: Lasst euch registrieren, helft Michaela oder anderen Betroffenen. Wir danken euch von Herzen.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/michaela ein Registrierungsset bestellen.