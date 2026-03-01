Nie den Humor verlieren!

„Ohne Humor geht’s nicht, denn das Leben ist viel zu schnell vorbei.” Das ist Andreas’ Einstellung, selbst angesichts seiner Blutkrebserkrankung. Im Dezember bekommt der 61-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie. Nur eine Stammzellspende kann ihn jetzt noch retten. Das Problem: Es fehlt ein:e passende:r Spender:in.

Seine Töchter Nadine und Melanie, seine fünf Enkelkinder, seine Frau Tanja und auch seine drei Katzen – sie alle brauchen ihren Andreas. Sie wünschen sich einfach nur, dass die richtige Person sich heute registriert und ihm eine zweite Chance auf Leben schenkt. Das könntest du sein. Mach jetzt mit und werde Lebensretter:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/unser-andreas ein Registrierungsset bestellen.