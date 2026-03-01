Spender:in werdenGeld spenden
Lächelnder Mann mit Schildkappe und Patientenkittel
Lächelnder Mann mit Schildkappe und Patientenkittel

NIE DEN HUMOR VERLIEREN!

Jetzt registrieren

Andreas bleibt nur noch eine Hoffnung auf Leben: Eine Stammzellspende.

„Ohne Humor geht’s nicht, denn das Leben ist viel zu schnell vorbei.”

Das ist Andreas’ Einstellung, sogar angesichts seiner Blutkrebs-Erkrankung. Im Dezember bekommt der 61-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie. Nur eine Stammzellspende kann ihn jetzt noch retten. Das Problem: Es fehlt ein:e passende:r Spenderin.

Seine Töchter Nadine und Melanie, seine fünf Enkelkinder, seine Frau Tanja und auch seine drei Katzen – sie alle brauchen ihren Andreas. Sie wünschen sich einfach nur, dass die richtige Person sich heute registriert und ihm eine zweite Chance auf Leben schenkt. Das könntest du sein. Mach jetzt mit und werde Lebensretter:in!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren
Ein Mann mit Mütze und Patientenhemd
Registrierungsaktion
Nie den Humor verlieren!
Lübeck
22.03.2026

