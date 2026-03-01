Nie den Humor verlieren!

Andreas bleibt nur noch eine Hoffnung auf Leben: Eine Stammzellspende.

„Ohne Humor geht’s nicht, denn das Leben ist viel zu schnell vorbei.”

Das ist Andreas’ Einstellung, sogar angesichts seiner Blutkrebs-Erkrankung. Im Dezember bekommt der 61-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie. Nur eine Stammzellspende kann ihn jetzt noch retten. Das Problem: Es fehlt ein:e passende:r Spenderin.

Seine Töchter Nadine und Melanie, seine fünf Enkelkinder, seine Frau Tanja und auch seine drei Katzen – sie alle brauchen ihren Andreas. Sie wünschen sich einfach nur, dass die richtige Person sich heute registriert und ihm eine zweite Chance auf Leben schenkt. Das könntest du sein. Mach jetzt mit und werde Lebensretter:in!