Gemeinsam für Doris

Doris aus Otting wird von ihrem Freundeskreis als liebevoll und fürsorglich beschrieben. Die 52-Jährige hat ein großes Herz und ist für ihre Mitmenschen da, wenn sie gebraucht wird. Auch aus diesem Grund erfährt Doris derzeit viel Unterstützung. Denn sie leidet an Primärer Myelofibrose, einer chronischen Erkrankung, die ihr Knochenmark angreift. Seit Kurzem weiß Doris, dass sie nur durch eine Stammzellspende geheilt werden kann. Ihr Partner Axel bittet: „Lasst euch registrieren und schenkt damit Doris und allen anderen Betroffenen Hoffnung und Mut. Wir danken euch von Herzen.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/doris ein Registrierungsset bestellen.