Sei mein Hoffnungsschimmer

Felix ist erst fünf Monate alt und hat schon jetzt ein sehr bewegtes Leben: Direkt nach der Geburt musste er sich der ersten Notoperation unterziehen, es folgten noch drei weitere OPs. Zunächst stand der Verdacht auf Mukoviszidose im Raum, doch seit dem 4. Dezember 2025 ist klar: Baby Felix leidet an einem seltenen Immundefekt und seine einzige Überlebenschance ist eine Stammzellspende.

„Unser Alltag spielt sich größtenteils im Klinikum ab. Morgens wird er gewogen, Medikamente werden angehängt, danach ist Visite. Zwischendrin Blutentnahmen, Termine für Sonographie oder sonstige Diagnostik. Abends haben wir etwas mehr Ruhe, die Pausen nutzen wir zum Kuscheln. Auch sein Papa verbringt jede freie Minute mit uns im Klinikum”, berichtet Felix’ Mama. Ihr größter Wunsch: dass Felix bei ihnen und dem Familienhund zu Hause aufwachsen kann. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren und so Hoffnung auf Leben schenken!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/felix ein Registrierungsset bestellen.