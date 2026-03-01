Baby Miriam soll leben

„Miriam, die kleinste in unserer Familie, ist erst wenige Tage alt. Sie ist mit einer schweren Immunschwäche zur Welt gekommen - jeder Schnupfen kann für sie gefährlich werden. Wir haben uns so sehr auf sie gefreut. Darauf, ihr alles zu zeigen, mit ihr zu spielen und ihr die Welt zu erklären. Wir haben uns vorgestellt, wie wir zusammen lachen, streiten und kuscheln. Doch jetzt dürfen wir sie nicht einmal im Arm halten”, berichten Miriams Eltern. Schon kurz nach ihrer Geburt wird bei einer Routineuntersuchung klar: Nur eine Stammzellspende kann Miriams Leben retten.

„Als Familie sind wir am liebsten einfach alle zusammen – wir gehen draußen spazieren, spielen im Garten oder kuscheln uns gemütlich zu Hause ein. Wir wünschen uns noch ganz viele solcher Tage als Familie. Wir wollen zusammen lachen und gemeinsam leben. Bitte registriert euch! Für Miriam und viele andere”, bittet die Familie.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/miriam ein Registrierungsset bestellen.