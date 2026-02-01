Emilia sucht Held:innen

Im Juli 2023 erhält Emilia die Diagnose Leukämie. Es folgt eine kräftezehrende Intensivtherapie, ihr Zustand scheint sich zunächst zu stabilisieren – doch im Januar 2026 dann der Rückfall. Seitdem kämpft die 15-Jährige erneut gegen die Krankheit. Inzwischen steht fest: Nur eine Stammzellspende kann ihr die Chance auf vollständige Genesung schenken. Der Alltag von Emilia und ihren Eltern ist derzeit ein ständiges Pendeln zwischen Klinik und Zuhause. Die Zeit daheim, besonders mit ihren Freund:innen, gibt ihr Kraft – hier kann sie neue Energie sammeln.

„Emilia ist es besonders wichtig zu betonen, dass sie mit der DKMS-Aktion ein Zeichen setzen möchte. Ihr Herzenswunsch ist es, nicht nur auf die eigene Situation aufmerksam zu machen, sondern vor allem auch anderen Betroffenen zu helfen. Emilia möchte Hoffnung schenken, Mut machen und dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen eine Chance auf Heilung bekommen”, berichten Emilias Eltern.

Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt? Dann unterstütze Emilia und registriere dich als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/emilia ein Registrierungsset bestellen.