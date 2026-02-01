Ennas Mut bewegt Herzen

Enna ist zwei Jahre alt, aufgeweckt und voller Neugier auf die Welt. Doch plötzlich wirkt sie erschöpft, blass, und viele blaue Flecken alarmieren ihre Eltern. Seither steht fest: Enna leidet an Blutkrebs und muss mehrere Chemoblöcke durchlaufen, um den Krebs zu besiegen. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist bislang unklar; für ihre Eltern steht aber fest: „Für viele Kinder ist ein passender Stammzellspender die letzte Hoffnung. Wenn kein Match gefunden wird, bleibt oft nur das Warten – und diese Ungewissheit ist kaum auszuhalten.”

Daher organisieren Ennas Eltern gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. „Niemand denkt, dass es die eigene Familie trifft – bis es passiert. Und dann hofft man so sehr, dass irgendwo da draußen jemand bereit ist zu helfen. Komm vorbei und lass Dich registrieren! Jede Registrierung zählt. Vielleicht bedeutet Deine Registrierung die zweite Lebenschance für einen anderen Menschen in Not”, appellieren Ennas Eltern.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.



Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/enna ein Registrierungsset bestellen.