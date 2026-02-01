Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Mann trägt Tracht und sitzt auf einem blauen Traktor.
Registrierungsaktion

Volle Kraft voraus für Reinhold

Mehrzweckhalle Sterbfritz, Am Rathaus 10, 36391 Sinntal, Deutschland
08.03.2026
14:00 (GMT+1)
08.03.2026
18:00 (GMT+1)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Er ist sonst immer für alle da, doch jetzt braucht er selber die Hilfe aller. Reinhold (64) aus Sinntal ist an Blutkrebs erkrankt. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Seine Familie und Freund:innen rufen deshalb auf: „Bitte registriere dich als potenzieller Stammzellspender! Reinhold und wir haben noch so viel vor. Er will mit den Enkeln noch nach New York reisen. Mit jeder Registrierung schenkst du Hoffnung – für Reinhold und andere Betroffene.” Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich am 08. März als potenzielle Lebensretter:innen registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/reinhold ein Registrierungsset bestellen.

Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Ein Mann und eine Frau lächeln in die Kamera
Registrierungsaktion
Glück auf, Michaela
Gelsenkirchen
13.02.2026
Eine Gruppe von Menschen in festlicher Kleidung posiert für ein Foto.
Registrierungsaktion
Unsere Elvira soll leben
Esslingen
14.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim HSV Handball
Hamburg
15.02.2026
Ein Mann macht ein Selfie mit einem Hund
Registrierungsaktion
Tobias will leben
Starzach-Wachendorf
21.02.2026
Ein Mann und eine Frau stehen neben einem Kreuz
Registrierungsaktion
Spender:in gesucht: Geht nicht - gibt’s nicht!
Reichelsheim
21.02.2026
Eine Frau mit langen Haaren und einem weißen Hemd
Registrierungsaktion
Gemeinsam für mehr zweite Chancen
Herne
22.02.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Ein lachendes Kleinkind hält den Zeigefinger in Richtung der Kamera.
Registrierungsaktion
Jonas soll gesund werden!
Neukirchen
28.02.2026
Eine Frau und ein Mann stehen vor einer beleuchteten Schriftskulptur, die "Mut" liest.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Doris
Otting
28.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion bei EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
06.03.2026
Ein rotes und weißes Quadrat mit schwarzer Schrift
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim 44. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“
Leverkusen
08.03.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH