Volle Kraft voraus für Reinhold

Er ist sonst immer für alle da, doch jetzt braucht er selber die Hilfe aller. Reinhold (64) aus Sinntal ist an Blutkrebs erkrankt. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Seine Familie und Freund:innen rufen deshalb auf: „Bitte registriere dich als potenzieller Stammzellspender! Reinhold und wir haben noch so viel vor. Er will mit den Enkeln noch nach New York reisen. Mit jeder Registrierung schenkst du Hoffnung – für Reinhold und andere Betroffene.” Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich am 08. März als potenzielle Lebensretter:innen registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/reinhold ein Registrierungsset bestellen.