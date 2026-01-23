Spender:in gesucht: Geht nicht - gibt’s nicht!

„Wenn man meint, es geht nichts mehr, macht es Bernd irgendwie doch noch möglich.” Ein Satz von Bernds Frau Moni, der zwar eigentlich seine Alltagseinstellung beschreibt, aber gleichzeitig so viel mehr über einen Menschen aussagt, der gerade um sein Leben kämpft. Denn Bernd hat Blutkrebs. Sein Motto lautet: „Geht nicht - gibt’s nicht!” Voller Hoffnung setzt die Familie alles daran, das passende Match für ihn zu finden. Denn um zu überleben, benötigt Bernd eine:n passende:n Spender:in für eine Stammzelltransplantation.

Wie gerne möchte er sein normales Leben zurück, seinem liebsten Hobby, dem Singen im Verein „Sängerlust” in Ober-Ostern, nachgehen oder mit Frau Moni in den Alpen wandern. Familie ist für Bernd ALLES und er gilt als Liebling aller Kinder. Sein größter Wunsch? Seine Tochter im August zum Traualtar führen zu können.

Das alles geht nur, wenn Bernd gesund wird. Dafür braucht er jetzt dich. Registriere dich als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuerbernd ein Registrierungsset bestellen.