Ein Junge sitzt auf einer Treppenstufe und trägt ein Sportjersey.
Registrierungsaktion

Damit Marc eine Zukunft hat!

Feuerwehr Boisheim, Dilkrather Str. 2, 41751 Viersen, Deutschland
14.03.2026
10:00 (GMT+1)
14.03.2026
15:00 (GMT+1)
Während andere Teenager Zukunftspläne schmieden, muss der 15-jährige Marc aus dem Kreis Viersen im Hier und Jetzt um sein Leben kämpfen. Marc ist ein aktiver und lebensfroher Teenager, der seine Zeit am liebsten mit Handballspielen verbringt. Doch seit der Schockdiagnose Leukämie steht seine Welt still. Seine Zukunft ist ungewiss. Jetzt kann ihm nur noch eine passende Stammzellspende helfen. Daher ruft die Freiwillige Feuerwehr Boisheim, zusammen mit den Schützen der St. Udalricus Bruderschaft sowie allen Boisheimer Vereinen, die Menschen in der Region zur Registrierung auf. Nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten. Vielleicht auch das von Marc?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuerMarc ein Registrierungsset bestellen.

Olesia Schweizer
Spenderneugewinnung
schweizer@dkms.de
