Für Harun. Fürs Leben.

Eigentlich ist Harun im schönsten Kapitel seines Lebens: Der 30-Jährige ist frisch verheiratet und Papa eines inzwischen einjährigen Sohnes. Doch das Familienglück wird bedroht, denn im Sommer 2025 bekommt Harun die Diagnose akute lymphatische Leukämie mit Philadelphia-Chromosom. Er leidet an Blutkrebs. Seine einzige Rettung ist eine Stammzellspende, doch bisher gibt es noch keine:n passende:n Spender:in.

Vielleicht bist du das. Also mach mit und registriere dich beim Neujahrsfest! Für einen Bruder, Ehemann, Vater, Freund. Für Harun.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/harun ein Registrierungsset bestellen.