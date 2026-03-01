Stefan will leben

Zwei Chemotherapien, eine Operation und die Gewissheit: Stefan braucht dringend eine Stammzellspende. Die Diagnose Blutkrebs hat sein Leben und das seiner Familie komplett aus dem Takt gebracht. Statt gemeinsam mit seinen Freund:innen zu musizieren oder beim Camping und Wandern die Natur zu genießen, wartet er seit Januar im Krankenhaus auf ein passendes Match.

Stefan ist lebenslustig, engagiert und hilft anderen, wo er kann. Jetzt ist er selbst auf Hilfe angewiesen. Sein großer Traum: Einfach gesund werden! Jede Registrierung schenkt Stefan und anderen Betroffenen neue Hoffnung. „Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, eine Spende zu benötigen”, appellieren seine Töchter. „Die Registrierung tut nicht weh und kann ein Leben retten!”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/unser-stefan ein Registrierungsset bestellen.