BBC Coburg gegen Blutkrebs

Am 15. März haben alle Besucher:innen des Spiels der BBC Coburg gegen die VR-Bank Würzburg Baskets Akademie die Möglichkeit, sich als Stammzellspender:in zu registrieren.

An der Registrierungsaktion können ausschließlich Personen mit gültiger Eintrittskarte für das Spiel teilnehmen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen