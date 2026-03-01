Karlsruher SC gegen Blutkrebs

Am Sonntag, den 13. März, steht für den Karlsruher SC der letzte Heimspieltag an. Beim Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer SC Paderborn haben Besucher:innen die Möglichkeit, sich am DKMS-Stand als Stammzellspender:in registrieren zu lassen. Der Karlsruher SC und die DKMS rufen gemeinsam zur Registrierung auf.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist ohne gültige Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.