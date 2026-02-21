Spender:in werdenGeld spenden
Eine Damenhandballmannschaft steht mit zwei Trainer:innen vor einem Tor.
Registrierungsaktion

Gemeinsam für Claudia

Parthelandhalle, Wiesenstr. 36, 04683 Naunhof, Deutschland
07.03.2026
11:00 (GMT+1)
07.03.2026
17:30 (GMT+1)
Wir wissen, was es bedeutet, für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen und Zusammenhalt zu zeigen. Diesen Teamgeist brauchen wir jetzt auch außerhalb der Platte: Unsere Mitspielerin Claudia braucht dringend Hilfe. Kurz vor Weihnachten hat sie die Diagnose Leukämie erhalten – Claudia hat Blutkrebs. Jetzt braucht sie dringend eine Stammzellspende, um gesund zu werden. Und da kommst DU ins Spiel! Oder eher: zum Spiel. Denn an unserem Heimspieltag am 7. März kannst du dich ganz einfach als Stammzellspender:in registrieren. Vielleicht bist du das Match für Claudia oder andere Betroffene – komm vorbei und finde es heraus! Für eine Mama, Ehefrau, Freundin, Handballerin, Kämpferin. Für Claudia.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
