Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein schwarzer Zug mit Hörnern und Text
Registrierungsaktion

Märklin versteigert Wacken-Sonderzug für die DKMS

Stuttgarter Straße 55-57, 73033 Göppingen, Deutschland
04.02.2026
00:00 (GMT+1)
22.02.2026
00:00 (GMT+1)

Aktuell läuft eine metalstarke Charity-Auktion zugunsten unserer Arbeit: Die Modelleisenbahnfirma Märklin versteigert den sogenannten „Teufelszug“ für den guten Zweck. Die Gartenbahn im markanten Wacken-Design wurde zum Wacken Open Air (W:O:A) 2025 vorgestellt. Der Erlös der Auktion fließt vollständig in unsere lebensrettende Arbeit. Wir sagen: Herzlichen Dank – ihr seid ganz großer Rock’n’Roll.

Mitbieten ist online über Catawiki möglich:
https://www.catawiki.com/de/l/100816098-lgb-marklin-g-triebwagen-der-teufelszug

Zum Hintergrund: Seit 12 Jahren engagiert sich das Team des Wacken Open Air (W:O:A) rund um die Gründer und Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen gemeinsam mit der Wacken-Community für unsere Arbeit.

Auslöser dieser lebensrettenden Freundschaft war die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither haben sich mehr als 13.000 Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen registriert, 105 von ihnen konnten bereits Stammzellen spenden – und damit Menschen weltweit neue Hoffnung schenken.

Und wie immer gilt: Nach Wacken ist vor Wacken. Eine Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender ist jederzeit unter www.dkms.de/wacken möglich.

Portraitfoto Simone Henrich
Simone Henrich
henrich@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Gruppe von Menschen in festlicher Kleidung posiert für ein Foto.
Registrierungsaktion
Unsere Elvira soll leben
Esslingen
14.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim HSV Handball
Hamburg
15.02.2026
Ein Mann macht ein Selfie mit einem Hund
Registrierungsaktion
Tobias will leben
Starzach-Wachendorf
21.02.2026
Ein Mann und eine Frau stehen neben einem Kreuz
Registrierungsaktion
Spender:in gesucht: Geht nicht - gibt’s nicht!
Reichelsheim
21.02.2026
Eine Frau mit langen Haaren und einem weißen Hemd
Registrierungsaktion
Gemeinsam für mehr zweite Chancen
Herne
22.02.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Ein lachendes Kleinkind hält den Zeigefinger in Richtung der Kamera.
Registrierungsaktion
Jonas soll gesund werden!
Neukirchen
28.02.2026
Eine Frau und ein Mann stehen vor einer beleuchteten Schriftskulptur, die "Mut" liest.
Registrierungsaktion
Gemeinsam für Doris
Otting
28.02.2026
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion bei EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
06.03.2026
Ein rotes und weißes Quadrat mit schwarzer Schrift
Registrierungsaktion
Registrierungsaktion beim 44. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“
Leverkusen
08.03.2026
Ein Mann trägt Tracht und sitzt auf einem blauen Traktor.
Registrierungsaktion
Volle Kraft voraus für Reinhold
Sinntal
08.03.2026
Ein Mann trägt Brille und sitzt auf einer gelben Ledercouch.
Registrierungsaktion
„Jetzt ist unsere Zeit, für Andy da zu sein.“
Brackenheim
15.03.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH