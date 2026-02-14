Märklin versteigert Wacken-Sonderzug für die DKMS

Aktuell läuft eine metalstarke Charity-Auktion zugunsten unserer Arbeit: Die Modelleisenbahnfirma Märklin versteigert den sogenannten „Teufelszug“ für den guten Zweck. Die Gartenbahn im markanten Wacken-Design wurde zum Wacken Open Air (W:O:A) 2025 vorgestellt. Der Erlös der Auktion fließt vollständig in unsere lebensrettende Arbeit. Wir sagen: Herzlichen Dank – ihr seid ganz großer Rock’n’Roll.

Mitbieten ist online über Catawiki möglich:

https://www.catawiki.com/de/l/100816098-lgb-marklin-g-triebwagen-der-teufelszug

Zum Hintergrund: Seit 12 Jahren engagiert sich das Team des Wacken Open Air (W:O:A) rund um die Gründer und Veranstalter Holger Hübner und Thomas Jensen gemeinsam mit der Wacken-Community für unsere Arbeit.

Auslöser dieser lebensrettenden Freundschaft war die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess. Seither haben sich mehr als 13.000 Metalheads als potenzielle Stammzellspender:innen registriert, 105 von ihnen konnten bereits Stammzellen spenden – und damit Menschen weltweit neue Hoffnung schenken.

Und wie immer gilt: Nach Wacken ist vor Wacken. Eine Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender ist jederzeit unter www.dkms.de/wacken möglich.