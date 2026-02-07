Unsere Elvira soll leben

Vor wenigen Monaten wurde bei Elvira (61 Jahre) aus Esslingen Blutkrebs festgestellt. Um zu überleben, benötigt sie nun eine Stammzellspende. „Die Diagnose war für uns alle ein Schock. Es fühlte sich an, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Seitdem leben wir in ständiger Angst, nicht rechtzeitig einen passenden Spender zu finden, da leider niemand aus der Familie als Spender infrage kommt”, sagt ihre Tochter. Elviras größter Traum ist es, ihre Enkel aufwachsen zu sehen und die Zeit mit ihren Liebsten zu genießen. Die Familie bittet: „Registrieren Sie sich. Es ist nicht schwer. Vielleicht können Sie damit Elviras Leben retten – oder das eines anderen Menschen.” Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.