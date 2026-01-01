Zusammen stark für Tanja!

Seit Silvester steht das Leben der 18-jährigen Tanja komplett still. Die Diagnose Leukämie traf sie und ihre Familie wie ein Schlag. Das sonst so lebenslustige und frohe Mädchen aus Wonneberg kann nun nicht mehr ihrer Ausbildung nachgehen, sich mit Feunden treffen oder sich um ihren Hamster kümmern. Stattdessen verbringt Tanja ihre Zeit im Krankenhaus und hofft darauf, eine:n passende:n Stammzellspender:in zu finden. Denn eine Stammzelltransplantation ist ihre einzige Chance auf Heilung und die einzige Chance, wieder zu lachen, Freunde zu treffen und ihr Leben als 18-Jährige zurückzubekommen. Damit das möglich ist, braucht es jede:n Einzelne:n! Am 07.02.2026 findet in Waging am See eine große DKMS-Registrierungsaktion statt. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, können sich registrieren lassen. Es geht schnell, einfach und schmerzfrei – und für Tanja kann es die ganze Welt bedeuten!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/fuerTanja ein Registrierungsset bestellen.