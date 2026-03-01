Für Freda. Fürs Leben.

Freda ist ein lebensfrohes, kleines Mädchen und steht bereits jetzt vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Blutkrebs zu besiegen. Seit der niederschmetternden Diagnose verbringt sie jeden Tag in der Klinik und ihre Eltern wünschen sich nichts mehr, als dass ihre Tochter schnell wieder gesund wird. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist noch unklar. Unterstützer:innen wollen aber alle Weichen stellen und organisieren daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Komm vorbei und lass Dich registrieren!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/freda ein Registrierungsset bestellen.