Ein kleines Mädchen sitzt an einem Tisch und isst Spaghetti.
Registrierungsaktion

Für Freda. Fürs Leben.

BuLi Damen, Konrad-Adenauer-Allee, 21614 Buxtehude, Deutschland
04.04.2026
19:00 (GMT+2)
04.04.2026
21:00 (GMT+2)
Freda ist ein lebensfrohes, kleines Mädchen und steht bereits jetzt vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Blutkrebs zu besiegen. Seit der niederschmetternden Diagnose verbringt sie jeden Tag in der Klinik und ihre Eltern wünschen sich nichts mehr, als dass ihre Tochter schnell wieder gesund wird. Ob sie eine Stammzellspende benötigen wird, ist noch unklar. Unterstützer:innen wollen aber alle Weichen stellen und organisieren daher gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Komm vorbei und lass Dich registrieren!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/freda ein Registrierungsset bestellen.

Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

