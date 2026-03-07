Gemeinsam für Eddy

Eddy aus Vellmar ist an Blutkrebs erkrankt. Eine Stammzellspende ist seine letzte Chance auf Heilung. Bewegung und Sport haben Eddy sein ganzes Leben begleitet – ob Rennradfahren im Urlaub, Spinning im Fitnessstudio oder Wandern in der Natur. Sport gab ihm auch die Kraft, seine Lungenkrebserkrankung im Jahr 2018 zu besiegen. Doch den Kampf gegen den Blutkrebs kann er nicht allein gewinnen. Er braucht eine passende Spenderin oder einen passenden Spender. Um Eddy und anderen Betroffenen zu helfen, organisieren seine Freunde vom Gesundheitssport Nordhessen eine Registrierungsaktion. Mitmachen kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.