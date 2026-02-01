Spender:in werdenGeld spenden
Ein paar schreiende Frauen
Registrierungsaktion

Final4 gegen Blutkrebs

Porsche Arena, Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart, Deutschland
15.03.2026
13:00 (GMT+1)
15.03.2026
16:30 (GMT+1)
Am 15.03.2026 haben alle Zuschauer:innen des Final4 der Handball Bundesliga Frauen die Möglichkeit, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren.

Nur wer ein Ticket für die Spiele hat, kann teilnehmen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

