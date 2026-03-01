Gemeinsam für Christoph

Christoph aus Zweibrücken kämpft um sein Leben. Er ist an einem Lymphom erkrankt, ein Tumor am Lymphsystem. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellspende. Für den glücklichen Ehemann und Papa von zwei wunderbaren Mädchen rufen daher Familie und Freund:innen auf: „Registriere dich als potenzieller Stammzellspender – für Christoph und andere Betroffene. Denn für ihn geht es um alles. Er möchte all die kleinen und großen Momente mit seiner Familie erleben. Alle zwischen 17 und 55 Jahren, die gesund sind, können sich registrieren. Kommst Du am 21.03. vorbei?”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/christoph ein Registrierungsset bestellen.